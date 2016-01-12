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В старый Новый год по Омску ударит мороз

12 января 2016, 17:10
Снег,метель, ветер.

В старый Новый год на улице в Омске будет морозно и снежно. Регион окажется под влиянием холодного фронта. Морозная погода продержится в области до конца недели.

Наиболее морозными были первые три дня января. В некоторых районах температура ночью опускалась до -38 градусов, сообщила пресс-служба Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня, 12 января, и завтра, 13 января, область будет находиться в зоне циркуляции циклона. Ожидается небольшой снег, слабые метели, ветер с порывами до 19 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -3…-8 градусов.

Однако уже в среду вечером регион окажется под влиянием холодного фронта. Граждан ждет понижение температуры до -11 градусов. А в старый Новый год, 14 января, на улице станет еще холоднее, так как регион будет находиться в тылу уходящего циклона.

По данным Gismeteo, в четверг погода будет пасмурной, ожидается небольшой снег. Утром показатель столбика термометра составит -15 градусов, по ощущениям -20, днем -14 градусов, к вечеру похолодает до -16 градусов.


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