В старый Новый год по Омску ударит мороз

В старый Новый год на улице в Омске будет морозно и снежно. Регион окажется под влиянием холодного фронта. Морозная погода продержится в области до конца недели.
Наиболее морозными были первые три дня января. В некоторых районах температура ночью опускалась до -38 градусов, сообщила пресс-служба Обь-Иртышского УГМС.
Сегодня, 12 января, и завтра, 13 января, область будет находиться в зоне циркуляции циклона. Ожидается небольшой снег, слабые метели, ветер с порывами до 19 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -3…-8 градусов.
Однако уже в среду вечером регион окажется под влиянием холодного фронта. Граждан ждет понижение температуры до -11 градусов. А в старый Новый год, 14 января, на улице станет еще холоднее, так как регион будет находиться в тылу уходящего циклона.
По данным Gismeteo, в четверг погода будет пасмурной, ожидается небольшой снег. Утром показатель столбика термометра составит -15 градусов, по ощущениям -20, днем -14 градусов, к вечеру похолодает до -16 градусов.