В Омске вспыхнула еще одна иномарка – тушили 12 человек

Портал Gorod55.ru ранее сообщал о других аналогичных возгораниях автомобилей. Не так давно неизвестные подожгли Mercedes Benz C-250 2015 года выпуска стоимостью около 2,5 миллионов рублей, Mercedes ML 350 стоимостью около 800 тысяч рублей, Toyota Cami 1998 года выпуска, Lexus RX-330 2004 года выпуска, Toyota Camry 2012 года выпуска.

