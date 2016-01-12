В Омске вспыхнула еще одна иномарка – тушили 12 человек

В Советском округе города Омска загорелся автомобиль. В данный момент устанавливаются причины возгорания. К тушению привлекалось 3 спецмашины и более 10 человек личного состава.
Сегодня, 12 января, в 03:32 на улице Мамина-Сибиряка произошло возгорание иномарки Honda Inspire 2000 года выпуска. Машина была припаркована у дома. На момент прибытия пожарных из-под капота шел дым. В результате огонь повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие.
Условиями развития пожара стало позднее обнаружение возгорание и несвоевременное обращение в МЧС. На место происшествия выехали 3 автомобиля и 12 человек личного состава. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются. Омская полиция проводит проверку.
Портал Gorod55.ru ранее сообщал о других аналогичных возгораниях автомобилей. Не так давно неизвестные подожгли Mercedes Benz C-250 2015 года выпуска стоимостью около 2,5 миллионов рублей, Mercedes ML 350 стоимостью около 800 тысяч рублей, Toyota Cami 1998 года выпуска, Lexus RX-330 2004 года выпуска, Toyota Camry 2012 года выпуска.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
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