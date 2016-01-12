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В Омске перекроют дорогу на 2,5 недели – строят транспортную развязку

12 января 2016, 13:54
Ограничение движения.

В Омске ограничат движение для автомобилей на участке по улице Хабаровской. На указанной территории ведется строительство крупного дорожного объекта.

Напомним, в пятницу, 15 января в 00:00 ограничат движение всех видов транспорта по улице Хабаровской от дома №89 до улицы 15-й Рабочей. Участок будет перекрыт вплоть до 00:00 1 февраля 2016 года.

Ранее портал Gorod55.ru сообщал, что на пересечении улиц Хабаровской и 15-й Рабочей в данный момент строится транспортная развязка и путепровод через железнодорожные пути. Новый объект облегчит движение сразу в двух округах города – Ленинском и Октябрьском.


Фото: иллюстрация

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