В Омске перекроют дорогу на 2,5 недели – строят транспортную развязку

В Омске ограничат движение для автомобилей на участке по улице Хабаровской. На указанной территории ведется строительство крупного дорожного объекта.
Напомним, в пятницу, 15 января в 00:00 ограничат движение всех видов транспорта по улице Хабаровской от дома №89 до улицы 15-й Рабочей. Участок будет перекрыт вплоть до 00:00 1 февраля 2016 года.
Ранее портал Gorod55.ru сообщал, что на пересечении улиц Хабаровской и 15-й Рабочей в данный момент строится транспортная развязка и путепровод через железнодорожные пути. Новый объект облегчит движение сразу в двух округах города – Ленинском и Октябрьском.
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