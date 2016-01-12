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В Омске новогодняя конструкция рухнула в сторону прохожих

12 января 2016, 14:56
Инцидент у Цирка.

В районе остановки общественного транспорта «Цирк» оборвалась новогодняя гирлянда. Украшение упало в сторону граждан. Дело в том, что конструкция эта достаточно массивна: сама гирлянда закреплена на металлической раме. К счастью, никто не пострадал.

По словам очевидца, выложившего снимки в паблике в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел сегодня, 12 января, в утреннее время на остановке со стороны Цирка. Новогодняя световая конструкция рухнула в сторону омичей, ожидающих транспорт. Пользователь пояснил, что гирлянда пролетела в метре от плеча мужчины и приземлилась у ног будущих пассажиров. Очевидец добавил, что никто не пострадал.



Фото: vk.com/chp55

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