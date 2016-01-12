В Омске новогодняя конструкция рухнула в сторону прохожих

По словам очевидца, выложившего снимки в паблике в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел сегодня, 12 января, в утреннее время на остановке со стороны Цирка. Новогодняя световая конструкция рухнула в сторону омичей, ожидающих транспорт. Пользователь пояснил, что гирлянда пролетела в метре от плеча мужчины и приземлилась у ног будущих пассажиров. Очевидец добавил, что никто не пострадал.