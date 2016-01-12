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В Омске блокирован Ленинградский мост с прилегающими улицами

12 января 2016, 19:39
Центр города стоит. Многочисленные аварии.

Сегодня вечером все улицы центра блокированы плотными пробками. Яндекс фиксирует 8-балльные заторы. На карте обозначено множество мест с авариями.


Практически стоит Ленинградский мост – скорость движения около 5 км/час.


Здесь ситуация осложнена потоком машин в сторону ледового городка «Беловодье».



Вокруг Ленинградской площади очень трудно проехать по всем направлениям. На перекрестках проспект Маркса – Масленникова и Масленникова – Ленина находятся регулировщики ДПС.




Пожилым омичам, а также горожанам с ограниченными возможностями лучше не рисковать.




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