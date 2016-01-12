В Омске блокирован Ленинградский мост с прилегающими улицами

Сегодня вечером все улицы центра блокированы плотными пробками. Яндекс фиксирует 8-балльные заторы. На карте обозначено множество мест с авариями.
Практически стоит Ленинградский мост – скорость движения около 5 км/час.
Здесь ситуация осложнена потоком машин в сторону ледового городка «Беловодье».
Вокруг Ленинградской площади очень трудно проехать по всем направлениям. На перекрестках проспект Маркса – Масленникова и Масленникова – Ленина находятся регулировщики ДПС.
Пожилым омичам, а также горожанам с ограниченными возможностями лучше не рисковать.