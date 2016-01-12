Город55
ГлавноеВсе новости

ЦБ установил для доллара рекорд с 1998 года. Экономисты ожидают 95 руб

12 января 2016, 07:39
Серия неблагоприятных факторов.

Начавшаяся рабочая неделя после затяжных новогодних праздников ознаменовалась резким ослаблением рубля. ЦБ России повысил курс национальной валюты сразу на 3 рубля. Таким образом, достигнут рекордный показатель, начиная с 1998 года. Напомним, тогда была проведена деноминация.

Из архива ЦБ РФ:


Согласно данным ЦБ России, на вторник, 12 января, установлен следующий курс: доллар – 75,9507, евро – 82,8090. Обе валюты подскочили сразу на 3 рубля. Евро пока свой максимальный рекорд не превысил. Наибольший показатель был отмечен в декабре 2014 года. Тогда за европейскую валюту давали больше 84,5 рублей.


Ранним утром 12 января на Московской бирже максимальный показатель по доллару находится на уровне 78,00, по евро – 85,00.

Росбалт взял комментарий у доктора экономических наук СПбГУ, профессора Николая Межевича. Специалист считает, что представители правительства РФ должны успокоить рынок и разъяснить причины резкого роста доллара и евро.

При снижающейся нефти требуется понять «как нам жить дальше». Питерский экономист считает, что и 90-95 рублей за доллар уже возможный курс при неблагоприятных новостях об обвале фондового рынка Китая, падении европейских индексов, а также снижающейся стоимости барреля нефти.

В настоящий момент стоимость нефти марки Brent находится на уровне 31,68 долларов.


#Новости#Главное#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31