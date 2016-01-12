ЦБ установил для доллара рекорд с 1998 года. Экономисты ожидают 95 руб

Согласно данным ЦБ России, на вторник, 12 января, установлен следующий курс: доллар – 75,9507, евро – 82,8090. Обе валюты подскочили сразу на 3 рубля. Евро пока свой максимальный рекорд не превысил. Наибольший показатель был отмечен в декабре 2014 года. Тогда за европейскую валюту давали больше 84,5 рублей.