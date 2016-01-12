ЦБ установил для доллара рекорд с 1998 года. Экономисты ожидают 95 руб

Начавшаяся рабочая неделя после затяжных новогодних праздников ознаменовалась резким ослаблением рубля. ЦБ России повысил курс национальной валюты сразу на 3 рубля. Таким образом, достигнут рекордный показатель, начиная с 1998 года. Напомним, тогда была проведена деноминация.
Из архива ЦБ РФ:
Согласно данным ЦБ России, на вторник, 12 января, установлен следующий курс: доллар – 75,9507, евро – 82,8090. Обе валюты подскочили сразу на 3 рубля. Евро пока свой максимальный рекорд не превысил. Наибольший показатель был отмечен в декабре 2014 года. Тогда за европейскую валюту давали больше 84,5 рублей.
Ранним утром 12 января на Московской бирже максимальный показатель по доллару находится на уровне 78,00, по евро – 85,00.
При снижающейся нефти требуется понять «как нам жить дальше». Питерский экономист считает, что и 90-95 рублей за доллар уже возможный курс при неблагоприятных новостях об обвале фондового рынка Китая, падении европейских индексов, а также снижающейся стоимости барреля нефти.
В настоящий момент стоимость нефти марки Brent находится на уровне 31,68 долларов.