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Появилось видео летящего НЛО в Антарктиде

12 января 2016, 16:34
Кадры, сделанные участниками местной экспедиции.

Недавно участникам норвежской экспедиции удалось заснять на видеокамеру неопознанный летающий объект, который скрылся за горами Антарктиды.

На видеозаписи, опубликованной на видеохостинге, видно, как летающая тарелка на некоторое время зависает над землей, после чего стремительно скрывается за горным массивом.

Мнение пользователей относительно данного видеоролика разделилось. Некоторые убеждены, что на ролике запечатлена летающая тарелка внеземной цивилизации, другие считают эту запись смонтированной.



Стоит напомнить, что несколько лет назад, в 2013 году, также на Антарктиде был обнаружен НЛО, вмерзший в лед. Его можно было увидеть даже с помощью Google Earth, правда, в скором времени это изображение пропало.

Ранее одной из камер МКС удалось также зафиксировать довольно необычный летающий объект, пролетевший мимо на высокой скорости, из-за чего его изображение вышло довольно нечетким.


Фото: скриншот из видео

#Новости#Главное#Технологии#Общество
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