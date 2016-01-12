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Популярная певица выложила свои голые снимки с курорта 18+

12 января 2016, 14:25
Пикантные фотографии обнаженной звезды.

Популярная в России исполнительница Анастасия Каменских, участница дуэта «Потап и Настя» на своей странице в социальной сети Instagram поделилась с поклонниками пикантными фотографиями.


На данный момент Анастасия Каменских наслаждается отпуском, который певица проводит на Мальдивах. В социальной сети популярная исполнительница регулярно делится интересными снимками с зарубежного курорта со своими подписчиками. Участница дуэта «Потап и Настя» радует поклонников как яркими солнечными пейзажами, так и своей фигурой.

Особый интерес вызвала последняя выложенная Анастасией фотография, на которой исполнительница предстала без одежды. Данный снимок вызвал положительную реакцию у пользователей Instagram, которые восхищаются внешностью Каменских.


Также на данный момент отдыхает на Мальдивах Анастасия Волочкова. Днем ранее она также выложила в социальную сеть Instagram свои фотографии на которых известная балерина предстала с обнаженной грудью.

Фото: instagram.com

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