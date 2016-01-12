Популярная певица выложила свои голые снимки с курорта 18+

Популярная в России исполнительница Анастасия Каменских, участница дуэта «Потап и Настя» на своей странице в социальной сети Instagram поделилась с поклонниками пикантными фотографиями.
На данный момент Анастасия Каменских наслаждается отпуском, который певица проводит на Мальдивах. В социальной сети популярная исполнительница регулярно делится интересными снимками с зарубежного курорта со своими подписчиками. Участница дуэта «Потап и Настя» радует поклонников как яркими солнечными пейзажами, так и своей фигурой.
Особый интерес вызвала последняя выложенная Анастасией фотография, на которой исполнительница предстала без одежды. Данный снимок вызвал положительную реакцию у пользователей Instagram, которые восхищаются внешностью Каменских.
Также на данный момент отдыхает на Мальдивах Анастасия Волочкова. Днем ранее она также выложила в социальную сеть Instagram свои фотографии на которых известная балерина предстала с обнаженной грудью.
Фото: instagram.com