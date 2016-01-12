Популярная певица выложила свои голые снимки с курорта 18+



На данный момент Анастасия Каменских наслаждается отпуском, который певица проводит на Мальдивах. В социальной сети популярная исполнительница регулярно делится интересными снимками с зарубежного курорта со своими подписчиками. Участница дуэта «Потап и Настя» радует поклонников как яркими солнечными пейзажами, так и своей фигурой.