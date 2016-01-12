Город55
ГлавноеВсе новости

Полноприводная Lada XRAY за 600 тыс. рублей будет выпущена АвтоВАЗом

12 января 2016, 13:23
Новинка от отечественного автопроизводителя.

Новый хэтчбек российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» Lada XRAY, который начал производиться с 15декабря 2015 года в Тольятти, также будет выпущен и в версии с полным приводом. Данная версия получит название Lada XRAY Cross, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службы «АвтоВАЗа».

Продажи отечественного хэтчбека, выглядящего столь же внушительно, как внедорожник, стартуют в середине февраля нынешнего года. Первые версии в розничной продаже будут оснащены переднеприводными двигателями 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил. Далее на рынок может выйти версия с силовым агрегатом 1,8 литра мощностью 123 лошадиные силы.

К данному моменту розничная стоимость нового российского хэтчбека окончательно не определена, она будет озвучена в день начала продаж – 15 февраля. Аналогичным образом представители «АвтоВАЗа» действовали и при выходе Lada Vesta. Сергей Целиков, являющейся директором аналитического агентства «Автостат», ориентируясь на цены конкурентов, назвал возможную минимальную стоимость Lada XRAY, которая составляет 600 тысяч рублей.


В базовой комплектации Lada XRAY оснащен ABS, двумя подушками безопасности, помощником при движении в гору, системой курсовой устойчивости и системой аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Версии отечественного хэтчбека с более высокой стоимостью получат еще датчики дождя и света, сенсорную мультимедиасистему с навигацией и подогрев сидений.

В текущем году «АвтоВАЗом» планируется выпуск 20 тысяч данной модели.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Общество#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31