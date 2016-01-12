Полноприводная Lada XRAY за 600 тыс. рублей будет выпущена АвтоВАЗом

К данному моменту розничная стоимость нового российского хэтчбека окончательно не определена, она будет озвучена в день начала продаж – 15 февраля. Аналогичным образом представители «АвтоВАЗа» действовали и при выходе Lada Vesta. Сергей Целиков, являющейся директором аналитического агентства «Автостат», ориентируясь на цены конкурентов, назвал возможную минимальную стоимость Lada XRAY, которая составляет 600 тысяч рублей.