Полиция ищет группу молодых людей, спустившихся в метро без штанов 18+



Так вот, группа молодых москвичей решила поддержать Америку и Европу и тоже прогуляться без штанов в метро. Призывы о проведении флешмоба были распространены через социальные сети. И теперь, начиная с 11 января, правоохранители проводят доследственную проверку, с целью установить всех участников. Пока есть только несколько фото юношей и девушек, которые проехали «без штанов» несколько станций Замоскворецкой линии метро.