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Полиция ищет группу молодых людей, спустившихся в метро без штанов 18+

12 января 2016, 09:15
Устанавливаются личности участников.

Как стало известно столичным информагентствам, в московской подземке прошла акция, связанная с так называемым днем «No Pants Subway Ride» (В метро без штанов). Международный флешмоб проводится по всему миру, начиная с 2002 года.


Некогда шутливое мероприятие стало во многих странах прочной традицией. В России в целом не прижилась ввиду климатических особенностей.


Так вот, группа молодых москвичей решила поддержать Америку и Европу и тоже прогуляться без штанов в метро. Призывы о проведении флешмоба были распространены через социальные сети. И теперь, начиная с 11 января, правоохранители проводят доследственную проверку, с целью установить всех участников. Пока есть только несколько фото юношей и девушек, которые проехали «без штанов» несколько станций Замоскворецкой линии метро.

В мире же акция «No Pants Subway Ride» традиционно прошла в США, ЕС и Великобритании.



#Новости#Афиша#Главное#Культура#Общество
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