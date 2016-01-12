Полиция ищет группу молодых людей, спустившихся в метро без штанов 18+

Как стало известно столичным информагентствам, в московской подземке прошла акция, связанная с так называемым днем «No Pants Subway Ride» (В метро без штанов). Международный флешмоб проводится по всему миру, начиная с 2002 года.
Некогда шутливое мероприятие стало во многих странах прочной традицией. В России в целом не прижилась ввиду климатических особенностей.
Так вот, группа молодых москвичей решила поддержать Америку и Европу и тоже прогуляться без штанов в метро. Призывы о проведении флешмоба были распространены через социальные сети. И теперь, начиная с 11 января, правоохранители проводят доследственную проверку, с целью установить всех участников. Пока есть только несколько фото юношей и девушек, которые проехали «без штанов» несколько станций Замоскворецкой линии метро.
В мире же акция «No Pants Subway Ride» традиционно прошла в США, ЕС и Великобритании.