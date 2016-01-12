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Перед праздником отключат холодную воду на 8-ми улицах в Омске

12 января 2016, 15:58
Список абонентов.

Пресс-служба «ОмскВодоканала» предупреждает граждан о том, в канун старого Нового года, 13 января, в Центральном округе на 8 улицах отключат холодное водоснабжение. Связано это с проведением ремонта на водопроводе по улицам 2-й Восточной и Сыропятской. Подача воды будет прекращена с 11:00 до 22:00

Под отключение попадут следующие абоненты:

– улица Арктическая 23 (ж/д.), 25 (ж/д.), 31 (ж/д.), 35 (адм. зд.), 37 (ж/д.), 47 (ж/д.);

– улица Гусарова, 113 (ж/д.), 115 (ж/д), 117 (ж/д.), 123 (ж/д.);

– улица Чернышевского, 80 (ж/д. 9 эт.), 82(д/с. 2 эт.);

– улица Гусарова (проезд), 115 (ж/д.), 119 (общ.), 121 (общ.);

– улица 6-я Ремесленная, 13 (школа);

– улица 8-я Ремесленная, 17а, 17 корпус А (адм. зд.);

– улица 5-я Северная, 198 (адм. зд.);

– улица 11-я Восточная, 3 (маслосырбаза).


Фото: иллюстрация


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