Перед праздником отключат холодную воду на 8-ми улицах в Омске

Пресс-служба «ОмскВодоканала» предупреждает граждан о том, в канун старого Нового года, 13 января, в Центральном округе на 8 улицах отключат холодное водоснабжение. Связано это с проведением ремонта на водопроводе по улицам 2-й Восточной и Сыропятской. Подача воды будет прекращена с 11:00 до 22:00