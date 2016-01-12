Омичи пожаловались на опасную маршрутку: окна нет, обклеена скотчем

Сотрудники омской полиции установили личность владельца микроавтобуса, который, по сообщениям горожан, перевозил пассажиров, несмотря на серьезные механические повреждения транспортного средства.
Недавно в социальной сети «ВКонтакте» пользователь опубликовал фотографии маршрутного такси, у которого деформирована практически вся задняя часть: разбито окно, фара, помяты крылья. Однако главной особенностью разбитой маршрутки было то, что она «отремонтирована» скотчем.
Пресс-служба УМВД России по омской области сообщила, что сотрудникам полиции города Омска удалось обнаружить микроавтобус Peugeot, также установлена и личность владельца. Правоохранители уже вышли с ним на связь. По его словам, в качестве пассажирского транспорта машина в последнее время не использовалась.
В комментариях к сообщению ведомства один из пользователей в свою очередь пояснил, что его отец несколько дней назад ехал на указанном автомобиле. Гражданин добавил, что в салоне было очень холодно.
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Фото в тексте: vk.com/55mvd