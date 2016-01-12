Омичам придется платить больше – проезд в такси серьезно подорожал

В Омске подорожало такси. Например, раньше от Казачьего рынка до Нефтезавода можно было добраться за 220 рублей, теперь же поездка подорожала на 60 рублей. Минимальная стоимость услуги выросла со 100 до 120 рублей. Тем не менее, одна из крупных таксофирм решила тарифы не поднимать. Из-за этого таксисты планируют провести трехдневную забастовку, которая стартует в четверг, передает «12 канал» .