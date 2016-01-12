Омичам придется платить больше – проезд в такси серьезно подорожал

После Нового года многие фирмы повысили стоимость поездки в такси. В среднем услуга подорожала на 20-50 рублей. Однако одна из компаний от повышения цен отказалась, в связи с чем водители планируют забастовку.
В Омске подорожало такси. Например, раньше от Казачьего рынка до Нефтезавода можно было добраться за 220 рублей, теперь же поездка подорожала на 60 рублей. Минимальная стоимость услуги выросла со 100 до 120 рублей. Тем не менее, одна из крупных таксофирм решила тарифы не поднимать. Из-за этого таксисты планируют провести трехдневную забастовку, которая стартует в четверг, передает
Ранее портал Gorod55.ru сообщал, что в скором времени вырастут цены и на проезд в общественном транспорте. Более того частные перевозчики
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