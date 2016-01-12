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Необычное сияние в небе над Омском – крупные световые столбы

12 января 2016, 12:52
Наблюдения очевидцев.

Поздно вечером граждане наблюдали красивейшее явление в небе над Омском – световые столбы. Некоторым удалось сделать хорошие снимки и выложить их в социальные сети.

Пользователи «Алексей Голубев» и «Мария Новикова» разместили на своих страницах в социальной сети «Вконтакте» фотографии световых столбов, которые появились в темное время суток в районе микрорайона Порт-Артур.


В комментариях авторы пояснили, что такое природное явление можно наблюдать только на окраинах города в мороз, то есть при определенных климатических условиях. Столбы появляются из-за отражения света от ледяных частиц в воздухе.



Фото: vk.com/roofsoldier


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