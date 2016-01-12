Необычное сияние в небе над Омском – крупные световые столбы

Поздно вечером граждане наблюдали красивейшее явление в небе над Омском – световые столбы. Некоторым удалось сделать хорошие снимки и выложить их в социальные сети.
Пользователи «Алексей Голубев» и «Мария Новикова» разместили на своих страницах в социальной сети «Вконтакте» фотографии световых столбов, которые появились в темное время суток в районе микрорайона Порт-Артур.
В комментариях авторы пояснили, что такое природное явление можно наблюдать только на окраинах города в мороз, то есть при определенных климатических условиях. Столбы появляются из-за отражения света от ледяных частиц в воздухе.
Фото: vk.com/roofsoldier