Нефть упала ниже $30 за баррель – дешевле минимума 2003 года

На NYMEX (Нью-Йоркской товарной бирже) стоимость нефти сорта WTI составила 30,45 долларов за баррель, опустившись на 1,45%. Столь низких значений американское сырье достигало лишь в 2003 году. Что касается февральских фьчерсов на нефть марки Brent, на лондонской бирже ICE они подешевели до 30,84 доллара за баррель, упав на 1,4%.