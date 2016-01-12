Нефть упала ниже $30 за баррель – дешевле минимума 2003 года

Сегодня, 12 января нефтяные котировки побили 12 летние минимумы. Цены на «черное золото» снижаются уже на протяжении семи дней подряд.
На NYMEX (Нью-Йоркской товарной бирже) стоимость нефти сорта WTI составила 30,45 долларов за баррель, опустившись на 1,45%. Столь низких значений американское сырье достигало лишь в 2003 году. Что касается февральских фьчерсов на нефть марки Brent, на лондонской бирже ICE они подешевели до 30,84 доллара за баррель, упав на 1,4%.
Снижение цен на нефть происходит на фоне опасений участников рынка, связанных с негативными последствиями замедления экономики Китая, фондовый рынок которого колеблется между ростом и падением.
Что касается рубля, сохраняется тренд на его краткосрочное ослабление, вызванное негативными новостями с нефтяного рынка, одной из главных является разрыв отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Это может означать развал ОПЕК. Помимо этого, свои дестабилизационные роли играют иранский экспорт и позитивная макроэкономическая политика США.
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