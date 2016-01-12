Город55
ГлавноеВсе новости

Названы лучшие седаны и внедорожники

12 января 2016, 21:05
Лучшие автомобили недавно начавшегося года.

Объявлены победители конкурса North American Car and Truck / Utility of the Yaer (Североамерикансий автомобиль / внедорожник года). Результаты были озвучены жюри на Международном детройтском автосалоне.

Среди легковых автомобилей победа досталась Honda Civic, который уже удостаивался данной награды в 2006 году. В финале японский седан обошел американца Chevrolet Malibu, а также родстер-соотечественник Mazda MX-5 Miata, сообщает International Business Times.


Лучшим среди внедорожников в 2016 году был выбран Volvo XC90. В финал также вышли Nissan Titan XD и Honda Pilot.


Финалисты определялись на основании шортлиста, включавшего в себя 12 внедорожников и 10 седанов, за которые свои голоса отдавали жюри, представлявшие 57 автомобильных журналов из США и Канады.

В этом году данная премия вручалась уже в 23 раз. Годом ранее победу одержали Volkswagen Golf и Ford F-150. В 2013 году первые места достались Cadillac ATS и RAM 1500. В 2012 лидерство оказалось у Hyundai Elantra и Range Rover Evoque.


Фото: ibtimes.com

#Новости#Главное#Авто#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31