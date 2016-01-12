Названы лучшие седаны и внедорожники

Объявлены победители конкурса North American Car and Truck / Utility of the Yaer (Североамерикансий автомобиль / внедорожник года). Результаты были озвучены жюри на Международном детройтском автосалоне.
Среди легковых автомобилей победа досталась Honda Civic, который уже удостаивался данной награды в 2006 году. В финале японский седан обошел американца Chevrolet Malibu, а также родстер-соотечественник Mazda MX-5 Miata, сообщает
Лучшим среди внедорожников в 2016 году был выбран Volvo XC90. В финал также вышли Nissan Titan XD и Honda Pilot.
Финалисты определялись на основании шортлиста, включавшего в себя 12 внедорожников и 10 седанов, за которые свои голоса отдавали жюри, представлявшие 57 автомобильных журналов из США и Канады.
В этом году данная премия вручалась уже в 23 раз. Годом ранее победу одержали Volkswagen Golf и Ford F-150. В 2013 году первые места достались Cadillac ATS и RAM 1500. В 2012 лидерство оказалось у Hyundai Elantra и Range Rover Evoque.
Фото: ibtimes.com