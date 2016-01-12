На улице женщину облили бензином и подожгли

В ночь с 11 на 12 января в Москве мужчина облил свою бывшую жену бензином, после чего пожег ее и скрылся с места преступления.
Произошел данный инцидент на окраине столицы, в районе Южного Бутово, около 01:00 ночи по московскому времени. Потерпевшая была госпитализирована с серьезными ожогами, сообщает Life News.
Потерпевшей оказалась 36-летняя Эльвира К., сейчас она находится в тяжелом состоянии, у нее зафиксированы ожоги 24 процентов кожи, туловища, шеи и головы. Особую тревогу у столичных врачей вызывает состояние глаз. На данный момент женщина введена врачами в состояние искусственной комы.
Сообщается, что причиной ссоры между бывшими супругами стала возможность воспитания их детей. Мужчина выступал с требованием, чтобы они жили с ним, женщина требовала обратного. На данный момент мужчина разыскивается столичной полицией.
Произошедший в районе Южного Бутово трагический инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения.
Соседи рассказали, что 36-летняя Эльвира К. возвращалась с домой вместе со своей подругой, непосредственно у подъезда на нее и напал экс-супруг.
Фото: скриншот из видео