На улице женщину облили бензином и подожгли

Потерпевшей оказалась 36-летняя Эльвира К., сейчас она находится в тяжелом состоянии, у нее зафиксированы ожоги 24 процентов кожи, туловища, шеи и головы. Особую тревогу у столичных врачей вызывает состояние глаз. На данный момент женщина введена врачами в состояние искусственной комы.