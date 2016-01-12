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Финансовый крах – банкротство трети нефтедобывающих компаний

12 января 2016, 19:04
В случае падения цены сырья ниже $30 за баррель.

Стремительное и продолжительное падения стоимости «черного золота» подстегивает опасения возможного банкротства компаний, занимающихся добычей сырья.

Согласно оценкам Wolfe Research, при длительном сохранении цен на уровне $30 за баррель трети американских нефтедобывающих компаний грозит финансовый крах и реструктуризация. Из этих компаний некоторые еще смогут выжить, если стоимость сырья поднимется до 50 долларов за баррель, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что три крупных американских инвестбанков – Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup – ожидают дальнейшее падение цен на нефть, ниже 30 долларов за баррель.

Стоит отметить, что сегодня «черным золотом» были обновлены 12-летние минимумы: WTI подешевела до 30,63 доллара за баррель, на 2,5%, февральские фьючерсы нефти сорта Brent упали до 30,71 доллара за баррель, на 2,7%.

На данный момент о банкротстве уже объявлено 30 небольшими компаниями США, суммарная задолженность коих составляет свыше 13 миллиардов долларов. При нынешнем уровне цен североамериканскими производителями сырья теряется около $2 млрд долларов в неделю.


Фото: иллюстрация

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