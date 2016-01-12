Финансовый крах – банкротство трети нефтедобывающих компаний

Согласно оценкам Wolfe Research, при длительном сохранении цен на уровне $30 за баррель трети американских нефтедобывающих компаний грозит финансовый крах и реструктуризация. Из этих компаний некоторые еще смогут выжить, если стоимость сырья поднимется до 50 долларов за баррель, сообщает The Wall Street Journal .



Отмечается, что три крупных американских инвестбанков – Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup – ожидают дальнейшее падение цен на нефть, ниже 30 долларов за баррель.