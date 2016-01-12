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Audi врезалась в грузовик на омской трассе, четверо пострадавших

12 января 2016, 11:50
ДТП с детьми.

За минувшие сутки в области произошло две автоаварии с участием несовершеннолетних. Обеих девочек примерно одного возраста в результате происшествий доставили в медицинское учреждение.

Накануне в дежурную часть ГИБДД сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Марьяновском районе. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель Audi при движении по трассе Челябинск-Новосибирск столкнулся состоящим большегрузом Howo в районе 739 километра. В результате автоаварии водителя легкового автомобиля и его пассажиров, двух женщин и 15-летнюю девочку, доставили в больницу.

Позже еще одно ДТП произошло в Омске. 33-летний водитель Toyota Camry, двигаясь по улице Циолковского в направлении улицы Иртышской набережной, сбил девочку 2001 года рождения в районе дома №4, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу, после осмотра школьницу отпустили домой. По фактам двух указанных происшествие сотрудники полиции проводят проверку.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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