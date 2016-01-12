Audi врезалась в грузовик на омской трассе, четверо пострадавших

Позже еще одно ДТП произошло в Омске. 33-летний водитель Toyota Camry, двигаясь по улице Циолковского в направлении улицы Иртышской набережной, сбил девочку 2001 года рождения в районе дома №4, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу, после осмотра школьницу отпустили домой. По фактам двух указанных происшествие сотрудники полиции проводят проверку.