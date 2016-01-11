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За доллар дают 23,2 рубля – новый курс американской валюты

11 января 2016, 18:02
Индекс российской валюты.

Несмотря на панический настрой некоторых участников рынка, связанный с затяжным падением российского рубля на фоне укрепления доллара и евро, индекс «Биг-Мака» (Big Mac Index) показывает совершенно другой показатель. Согласно ему, рубль, как сообщает «РГ» со ссылкой на журнал «The Economist», вошел в список самых недооцененных валют мира.

По-настоящему рубль стоит 23,2 рубля, российская валюта, таким образом, недооценена на 69%.

Напомним, Big Mac Index основан на ежегодном исследовании, которое подсчитывает стоимость гамбургера в разных странах мира и переводит эту стоимость в доллары. В РФ гамбургер продается за 114 рублей, а доллар на момент подсчета был 74,66 рублей. То есть цена булки с мясом составила 1,53 доллара. В Соединенных Штатах то же самое продают за 4,93 доллара.


Чаще всего в разных странах мира гамбургер стоит ниже, чем в США. В Израиле - $4,29 (16,9 шекелей). В Японии $3,12 доллара (370 йен), а в Китае $2,68 (17,6 юаней), в Индии - $1,9 (127 рупий).

М только в трех странах цена за один Big Mac превышает штатовскую. Это Норвегия ($ 5,91), Швеция ($5,23) и Швейцария ($6,44).

«Big Mac Index» высчитывается экономистами с 1986 года и поначалу считался шуткой, но затем его начали использовать как реальный инструмент для определения соотношения курса валют с реальной покупательской способностью граждан и стоимостью базовых продуктов питания.



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