За доллар дают 23,2 рубля – новый курс американской валюты

Напомним, Big Mac Index основан на ежегодном исследовании, которое подсчитывает стоимость гамбургера в разных странах мира и переводит эту стоимость в доллары. В РФ гамбургер продается за 114 рублей, а доллар на момент подсчета был 74,66 рублей. То есть цена булки с мясом составила 1,53 доллара. В Соединенных Штатах то же самое продают за 4,93 доллара.