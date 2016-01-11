Владимир Путин: глупые и вредные санкции Запада – театр абсурда

О том, что санкции, введенные Западом, в ответ на воссоединение России с Крымом являются глупым и вредным решением, но имеют и определенный позитивный эффект для РФ, сказал Владимир Путин в интервью немецкому изданию
Президент России отметил, что реакции западных партнеров на воссоединение с Крымом является ошибочной, она направлена вовсе не на поддержку Украины, а на сдерживание роста российских возможностей. По мнению Владимира Путина, в данном вопросе необходим иной подход – использование возможностей друг друга для взаимовыгодного сотрудничества, совместного решения имеющихся проблем.
Глава государства обратил внимание на вред, который наносят санкции экономике от снижения цен на товары российского экспорта, главным образом на нефть. Позитивным моментом в данной ситуации является ориентация на понижение ненефтегазового дефицита, ориентация на уменьшение зависимости от «черного золота».
Также Владимир Путин отметил, что к данному моменту вопрос санкций приобретает характер театра абсурда, поскольку основная часть действий, которые необходимо осуществить по Минским соглашениям, лежит на стороне украинских властей. Таким образом, нельзя от Москвы требовать того, что должен сделать Киев. В частности, глава государства напомнил об условии проведения на Украине конституционной реформы со вступлением в силу к концу 2015 года.
Фото: kremlin.ru