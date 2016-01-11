Владимир Путин: глупые и вредные санкции Запада – театр абсурда

Также Владимир Путин отметил, что к данному моменту вопрос санкций приобретает характер театра абсурда, поскольку основная часть действий, которые необходимо осуществить по Минским соглашениям, лежит на стороне украинских властей. Таким образом, нельзя от Москвы требовать того, что должен сделать Киев. В частности, глава государства напомнил об условии проведения на Украине конституционной реформы со вступлением в силу к концу 2015 года.