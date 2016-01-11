В Омске загорелся лифт: черный смог, люди в опасности

Накануне в Кировском округе в одной из девятиэтажек загорелся лифт. До прибытия сотрудников пожарной охраны по лестничным маршам эвакуировались 8 человек. Звеном газодымозащитной службы был спасен 1 человек. Вдобавок жильцы самостоятельно ликвидировали пожар подручными средствами. На место происшествия выехало 18 человек и 5 единиц техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.