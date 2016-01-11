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В Омске загорелся лифт: черный смог, люди в опасности

11 января 2016, 10:40
Пожар в 9-этажке.

На Левом берегу произошел пожар в многоэтажном доме. Очагом возгорания, по словам очевидца, оказался лифт. Жильцы самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей.

Накануне в Кировском округе в одной из девятиэтажек загорелся лифт. До прибытия сотрудников пожарной охраны по лестничным маршам эвакуировались 8 человек. Звеном газодымозащитной службы был спасен 1 человек. Вдобавок жильцы самостоятельно ликвидировали пожар подручными средствами. На место происшествия выехало 18 человек и 5 единиц техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

В группе соцсети «ВКонтакте» пользователь сообщил, что весь подъезд охватил черный смог, который «моментально» повалил в квартиры. Очевидец отметил, если бы возгорание произошло ночью, то все могло закончиться более плачевно. Также девушка прокомментировала, что в подъезде находилась курящая компания.

Всего за сутки в Омской области произошло 5 пожаров, в которых погибли два человека, сообщила региональная пресс-служба УМВД России.


Фото: vk.com/mchsomsk55

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