В Омске загорелся лифт: черный смог, люди в опасности

На Левом берегу произошел пожар в многоэтажном доме. Очагом возгорания, по словам очевидца, оказался лифт. Жильцы самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей.
Накануне в Кировском округе в одной из девятиэтажек загорелся лифт. До прибытия сотрудников пожарной охраны по лестничным маршам эвакуировались 8 человек. Звеном газодымозащитной службы был спасен 1 человек. Вдобавок жильцы самостоятельно ликвидировали пожар подручными средствами. На место происшествия выехало 18 человек и 5 единиц техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
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Всего за сутки в Омской области произошло 5 пожаров, в которых погибли два человека, сообщила региональная пресс-служба УМВД России.
Фото: vk.com/mchsomsk55