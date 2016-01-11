Умер легендарный Дэвид Боуи

Популярный британский музыкальный исполнитель, автор песен, звукорежиссёр, продюсер, актер и художник Дэвид Боуи (David Bowie) скончался от неизлечимой болезни, сообщается на странице легендарного музыканта в социальной сети Facebook.
Три дня назад, в свой 69 день рождения, Боуи выпустил новый альбом под названием Blackstar, содержащий семь песен. Критики отметили, что последняя работа британского исполнителя состоит из композиций индустриального рока, роковых композиций, «душевных баллад, воздушных фолк-песен». Запись осуществлялась при участии джазовых музыкантов.
Днем ранее, 7 января, Дэвид Боуи выпустил новый клип на песню под название Lazarus, который собрал на YouTube уже более 1,4 миллиона просмотров.
Фото: humanities.blogs.ie.edu