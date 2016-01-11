Город55
ГлавноеВсе новости

Умер легендарный Дэвид Боуи

11 января 2016, 13:29
Спустя три дня после выхода альбома.

Популярный британский музыкальный исполнитель, автор песен, звукорежиссёр, продюсер, актер и художник Дэвид Боуи (David Bowie) скончался от неизлечимой болезни, сообщается на странице легендарного музыканта в социальной сети Facebook.


Три дня назад, в свой 69 день рождения, Боуи выпустил новый альбом под названием Blackstar, содержащий семь песен. Критики отметили, что последняя работа британского исполнителя состоит из композиций индустриального рока, роковых композиций, «душевных баллад, воздушных фолк-песен». Запись осуществлялась при участии джазовых музыкантов.

Днем ранее, 7 января, Дэвид Боуи выпустил новый клип на песню под название Lazarus, который собрал на YouTube уже более 1,4 миллиона просмотров.



Фото: humanities.blogs.ie.edu

#Новости#Главное#Музыка#Культура#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31