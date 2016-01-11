Умер легендарный Дэвид Боуи



Три дня назад, в свой 69 день рождения, Боуи выпустил новый альбом под названием Blackstar, содержащий семь песен. Критики отметили, что последняя работа британского исполнителя состоит из композиций индустриального рока, роковых композиций, «душевных баллад, воздушных фолк-песен». Запись осуществлялась при участии джазовых музыкантов.