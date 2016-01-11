Tele2 поздравляет с наступившим Новым годом

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, благодарит своих клиентов за доверие, лояльность и пользование услугами компании. Мы поздравляем всех, кто выбрал связь Tele2, с наступившим Новым годом и Рождеством.
2015 год был насыщен значимыми событиями и стал ключевым в развитии Tele2. Оператор рекордными темпами реализовал масштабный проект по запуску сетей скоростного мобильного интернета. В прошлом году Tele2 ввела в эксплуатацию сети 3G и 4G в 55 субъектах Российской Федерации, сделав современные услуги связи по выгодным ценам доступными большей части населения страны. Всего с ноября 2014 года Tele2 запустила сети мобильного интернета в 60 регионах России.
Самым ожидаемым событием в телекоммуникационной отрасли в 2015 году стало появление Tele2 в Москве и Московской области. С 22 октября жителям столичного региона оператор предоставляет услуги сотовой связи третьего и четвертого поколения по выгодным ценам, а также предлагает качественное покрытие и отличное обслуживание. Запуск сети Tele2 в столице России стал завершающим этапом масштабного проекта по созданию нового федерального оператора связи.
В мае 2015 года Tele2 начала предоставлять услуги мобильной связи в Саратовской области. Саратов стал первым из 22 регионов, где компания в 2015 году запустила операции под собственным брендом. Ранее в них работали сотовые компании «Ростелекома», переданные Tele2 в рамках сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи.
За год компания Tele2 открыла три новых контактных центра – в Челябинске, Иркутске и Саранске. Поддержка абонентов оператора соответствует высочайшим стандартам и осуществляется круглосуточно и без выходных. В июле 2015 года уровень удовлетворенности клиентов обслуживанием в Tele2 достиг рекордной отметки в 94%. Кроме того, компания демонстрирует самый высокий в отрасли показатель NPS, указывающий на готовность абонентов рекомендовать услуги друзьям и близким.
Сразу два агентства – «Эксперт РА» и AK&M – подтвердили ООО «Т2 РТК Холдинг» рейтинг А+ со стабильным прогнозом. Это означает, что компания имеет очень высокий уровень кредитоспособности, а предпосылки для изменения текущей оценки в среднесрочной перспективе отсутствуют.
Каждый день Tele2 делает все возможное, чтобы абоненты могли беспрепятственно пользоваться самыми современными телекоммуникационными услугами. В новом году Tele2 продолжит активно развивать сети третьего и четвертого поколения. Кроме того, компания будет сохранять ценовой разрыв с конкурентами, предоставляя при этом качественный сервис.
Tele2 поздравляет своих клиентов с наступившими праздниками. Мы благодарны вам за то, что вы выбрали нас. Пусть новый, 2016 год будет наполнен счастливыми событиями, пусть работа радует, ваш бизнес процветает, а будущее открывает множество удивительных дорог.
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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