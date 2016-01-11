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Театральный киносезон 2016 в кинотеатре «СЛАВА»!

11 января 2016, 10:51
Театральный киносезон 2016 в кинотеатре «СЛАВА»!

Трансляции самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр, Шекспировский театр «Глобус», Королевская Шекспировская компания, Метрополитен Опера, Большой театр и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска». Билеты уже в продаже.

TheatreHD – это трансляции известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».
Спектакли демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Билеты уже в продаже!

Смотрите в январе:
05.01. - спектакль «TheatreHD: Гамлет: Камбербэтч».
07.01. - балет «TheatreHD: Щелкунчик».
12.01. — балет «TheatreHD: Дама с камелиями».
19.01. — спектакль «TheatreHD: Джейн Эйр».
26.01. — спектакль «TheatreHD: Зимняя сказка».
30.01. — опера «TheatreHD: Метопера: Отелло».

Смотрите в феврале:
02.02. — спекталь «TheatreHD: Как важно быть серьезным».
06.02. — опера «TheatreHD: Лулу».
09.02. — спектакль «TheatreHD: Человек и сверхчелове».
16.02. — балет «TheatreHD: БТ: Укрощение строптивой».
23.02. — спектакль «TheatreHD: Гамлет: Камбербэтч».
27.02. — опера «TheatreHD: Искатели жемчуга».

Смотрите в марте:
01.03. — спектакль «TheatreHD: Как важно быть серьезным».
08.03. — спектакль «TheatreHD: Лулу».
13.03. — балет «TheatreHD: Человек и сверхчелове».
15.03. — спектакль «TheatreHD: БТ: Укрощение строптивой».
22.03. — спектакль «TheatreHD: Гамлет: Камбербэтч».
26.03. — опера «TheatreHD: Искатели жемчуга».
29.03. — оспектакль «TheatreHD: Искатели жемчуга».

Подробная информация по телефону 90-44-44 и на www.slavakino.ru

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