Театральный киносезон 2016 в кинотеатре «СЛАВА»!

Трансляции самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр, Шекспировский театр «Глобус», Королевская Шекспировская компания, Метрополитен Опера, Большой театр и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска». Билеты уже в продаже.



TheatreHD – это трансляции известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

Спектакли демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.



