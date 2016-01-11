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Скачок цен на бензин – подорожание на два рубля

11 января 2016, 10:09
Рост стоимости топлива.

С начала нынешнего года в нашей стране стали действовать новые акцизы на бензин. Самый серьезный рост ставок произошел на топливо экологического класса «Евро-4», оборот которого разрешен до начала лета 2016 года.

Меньший рост цен на сборы был зафиксирован для топлива «Евро-5», акциз которого в 2016 году достиг 7 530 рублей за одну тонну, подорожав на 2 тысячи рублей. В 10 500 рублей обойдется бензин класса «Евро-4», подорожавший на 3 200 рублей за тонну. Акциз на солярку составил 4 150 рублей, сообщает «Российская газета».

По мнению экспертов, рост акцизов приведет к подорожанию бензина. Отмечается, что в период с января по февраль цены на топливо могут сначала снизиться на несколько десятков копеек. Тем не менее, с марта по июнь текущего года данное снижение, за счет реакции на рост акцизов, будет отыграно. Стоимость бензина повысится в среднем на 2 рубля за литр.

Евгений Аркуша, являющийся президентом российского топливного союза, сказал, что нельзя точно указать степень роста цен на бензин в 2016 году. Отметив, что в прошлом году ожидалось увеличение стоимости топлива в пределах инфляции, но в результате оно оказался ниже фактически в два раза.

Евгений Аркуша сказал, что в течение 2016 года цены на бензин покажут привычные колебания: осенью и зимой падение, весной и летом рост.


Фото: иллюстрация

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