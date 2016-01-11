Скачок цен на бензин – подорожание на два рубля

По мнению экспертов, рост акцизов приведет к подорожанию бензина. Отмечается, что в период с января по февраль цены на топливо могут сначала снизиться на несколько десятков копеек. Тем не менее, с марта по июнь текущего года данное снижение, за счет реакции на рост акцизов, будет отыграно. Стоимость бензина повысится в среднем на 2 рубля за литр.