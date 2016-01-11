Работает полиция: погоня по Омску, человек с ружьем, спецназ

В группе «Омская полиция» социальной сети «ВКонтакте» проходит голосование, связанное с публикацией серии роликов о работе омской полиции в 2015 году.
В голосовании участвуют четыре ролика, собравшие наибольшее число просмотров за прошедший год:
На первом месте видео «Омская полиция: как останавливать мотоциклистов» - 101 тысяча просмотров. Здесь пользователи в целом комментируют так: сотрудникам ДПС надо машины поманевренней, а еще лучше полицейские мотоциклы или поставить на передние бампера отбойники. В адрес мотоциклиста нарушителя звучит по большей части недоумение – какой был смысл уходить от погони?
Пресс-служба полиции публикует пояснение к ролику – у водителя не было прав на управление транспортным средством, ранее он 19 раз нарушал ПДД. Гражданину 35 лет. Во время погони полиция действует максимально корректно – чтобы избежать жертв, а также травмирования самого нарушителя.
Второй ролик с рейтингом 81 тысяча просмотров – «Задержание полицией водителя Ниссан Скайлайн в Омске». Здесь ситуация немного сложнее: в полицейской сводке фигурировал угон, а также грубые нарушения ПДД со стороны человека, находившегося за рулем «Ниссана». После того, как машина была остановлена, гражданин пытался скрыться уже «на своих двоих», но был задержан.
Третий ролик и рейтинг 74 тысячи – «Погоня за трехколесным автомобилем. Омск». За рулем автомобиля-нарушителя – гражданин с признаками опьянения. Во время погони у легковушки отлетело одно колесо, но водитель умудрился проехать еще несколько километров, а затем пытался скрыться уже пешком, но был задержан.
Четвертый ролик «Работает омский СОБР» с 55 тысячами просмотров. Сотрудники полиции проводят задержание стрелка, ранившего из ружья четырех человек, в том числе сотрудника полиции. Омич стрелял из окна собственной квартиры. Был задержан сотрудниками СОБРа.
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