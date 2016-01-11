Работает полиция: погоня по Омску, человек с ружьем, спецназ





Второй ролик с рейтингом 81 тысяча просмотров – «Задержание полицией водителя Ниссан Скайлайн в Омске». Здесь ситуация немного сложнее: в полицейской сводке фигурировал угон, а также грубые нарушения ПДД со стороны человека, находившегося за рулем «Ниссана». После того, как машина была остановлена, гражданин пытался скрыться уже «на своих двоих», но был задержан.