Проезд в Омске может подорожать уже завтра - маршрутчики решают сами

С сегодняшнего дня, 11 января, в Омске по 117 автобусным маршрутам пассажиров будут перевозить по нерегулируемым тарифам. Таким образом, перевозчик сам определит стоимость одной поездки, она может и повыситься.
На официальном сайте городской администрации опубликован список муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Всего в реестр вошли 210 маршрутов, из них – 180 круглогодичных автобусных, 9 троллейбусных, 6 трамвайных и 15 сезонных. По документу, с 11 января текущего года по 117 маршрутам проезд будет осуществляться по нерегулируемым тарифам, а по 93 маршрутам по регулируемым, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов пояснил, что регулируемым тарифам будут работать муниципальные ПАТП и несколько частных перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на транспорте большого и среднего класса. Пока что стоимость проезда в них останется прежней. А вот на маршрутах с нерегулируемым тарифом перевозчики сами определят стоимость одной поездки.