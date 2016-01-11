Проезд в Омске может подорожать уже завтра - маршрутчики решают сами

Заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов пояснил, что регулируемым тарифам будут работать муниципальные ПАТП и несколько частных перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на транспорте большого и среднего класса. Пока что стоимость проезда в них останется прежней. А вот на маршрутах с нерегулируемым тарифом перевозчики сами определят стоимость одной поездки.