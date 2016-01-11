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Проезд в Омске может подорожать уже завтра - маршрутчики решают сами

11 января 2016, 17:05
Цены на проезд изменятся.

С сегодняшнего дня, 11 января, в Омске по 117 автобусным маршрутам пассажиров будут перевозить по нерегулируемым тарифам. Таким образом, перевозчик сам определит стоимость одной поездки, она может и повыситься.

На официальном сайте городской администрации опубликован список муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Всего в реестр вошли 210 маршрутов, из них – 180 круглогодичных автобусных, 9 троллейбусных, 6 трамвайных и 15 сезонных. По документу, с 11 января текущего года по 117 маршрутам проезд будет осуществляться по нерегулируемым тарифам, а по 93 маршрутам по регулируемым, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов пояснил, что регулируемым тарифам будут работать муниципальные ПАТП и несколько частных перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на транспорте большого и среднего класса. Пока что стоимость проезда в них останется прежней. А вот на маршрутах с нерегулируемым тарифом перевозчики сами определят стоимость одной поездки.

#Новости#Транспорт#Город#Бизнес#Общество
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