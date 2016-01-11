Праздники прошли, а боль осталась? Обратитесь к проктологу!

По статистике число обращений в отделение проктологии после праздников резко возрастает. Обильное застолье, переедание, неумеренное употребление алкоголя и малоподвижность – все это вызывает обострение геморроя.
Если у вас появился один из этих симптомов, советуем не откладывая обратиться к врачу-проктологу:
- дискомфорт и зуд в области ануса,
- боли при дефекации с кровотечениями,
- слизисто-гнойные выделения из заднего прохода.
Не нужно терпеть боль и неудобства, для решения деликатной проблемы лучше обратиться к специалисту. В медицинском центре «Класс Клиник» в Омске врачи-проктологи используют эффективные методы лечения геморроя, анальных трещин без боли и операций!
Обрывалин Алексей Александрович, врач-колопроктолог МЦ «Класс Клиник»
Каковы причины возникновения геморроя?
Обрывалин Алексей Александрович, врач-колопроктолог: «В наше время геморрой становится все более «молодой» болезнью, к проктологу обращаются пациенты уже в 25-30 лет. Одна из главных причин – это питание: переедание сладкого, фастфудов, выпечки, мясных полуфабрикатов, употребление алкоголя. Нарушение водного баланса организма, стресс, малоподвижность в течение дня, особенно при сидячей работе, отсутствие умеренных физических нагрузок – все это также провоцирует развитие и обострение заболеваний кишечника. В дни новогодних каникул влияние всех этих факторов, безусловно, только усиливается. Много пациентов обращаются в клинику с острыми болями именно в новогодние праздники и после них.»
Как предотвратить развитие болезни?
Обрывалин Алексей Александрович: «Первое, что необходимо сделать, это максимально исключить те факторы, которые способствуют развитию геморроя. Необходим активный образ жизни, больше сырых овощей и фруктов в рационе. В течение рабочего дня следует разминаться, делать легкие упражнения или просто лишний раз пройтись! Это все позволит предотвратить развитие болезни.
Второе, это консультация у врача на ранней стадии. Как только вы чувствуете даже небольшой дискомфорт, не стоит прибегать к народным средствам, самолечению, надо просто посетить врача-проктолога. Только врач, квалифицированный специалист, может поставить вам верный диагноз и назначить лечение.
Геморрой – это проблема, о которой, к сожалению, не принято говорить. Однако не стоит ее стесняться. Лучше позаботиться о своем здоровье сейчас, чтобы в будущем избежать осложнений. А страшные последствия геморроя - это тромбоз геморроидальных сосудов, ведущий к их некрозу, гнойные осложнения - парапроктит, анемия, а также онкологические заболевания прямой кишки.»
Можно ли вылечить геморрой без операции?
Обрывалин Алексей Александрович: «Да, безусловно можно. Хирургическое вмешательство используется только на последней, 4 стадии заболевания. В нашей клинике применяетя один из современных малоинвазивных методов
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