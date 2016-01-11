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Праздники прошли, а боль осталась? Обратитесь к проктологу!

11 января 2016, 12:55
Праздники прошли, а боль осталась? Обратитесь к проктологу!

По статистике число обращений в отделение проктологии после праздников резко возрастает. Обильное застолье, переедание, неумеренное употребление алкоголя и малоподвижность – все это вызывает обострение геморроя.

Если у вас появился один из этих симптомов, советуем не откладывая обратиться к врачу-проктологу:
- дискомфорт и зуд в области ануса,
- боли при дефекации с кровотечениями,
- слизисто-гнойные выделения из заднего прохода.

Не нужно терпеть боль и неудобства, для решения деликатной проблемы лучше обратиться к специалисту. В медицинском центре «Класс Клиник» в Омске врачи-проктологи используют эффективные методы лечения геморроя, анальных трещин без боли и операций!


Обрывалин Алексей Александрович, врач-колопроктолог МЦ «Класс Клиник»

Каковы причины возникновения геморроя?

Обрывалин Алексей Александрович, врач-колопроктолог: «В наше время геморрой становится все более «молодой» болезнью, к проктологу обращаются пациенты уже в 25-30 лет. Одна из главных причин – это питание: переедание сладкого, фастфудов, выпечки, мясных полуфабрикатов, употребление алкоголя. Нарушение водного баланса организма, стресс, малоподвижность в течение дня, особенно при сидячей работе, отсутствие умеренных физических нагрузок – все это также провоцирует развитие и обострение заболеваний кишечника. В дни новогодних каникул влияние всех этих факторов, безусловно, только усиливается. Много пациентов обращаются в клинику с острыми болями именно в новогодние праздники и после них.»

Как предотвратить развитие болезни?

Обрывалин Алексей Александрович: «Первое, что необходимо сделать, это максимально исключить те факторы, которые способствуют развитию геморроя. Необходим активный образ жизни, больше сырых овощей и фруктов в рационе. В течение рабочего дня следует разминаться, делать легкие упражнения или просто лишний раз пройтись! Это все позволит предотвратить развитие болезни.
Второе, это консультация у врача на ранней стадии. Как только вы чувствуете даже небольшой дискомфорт, не стоит прибегать к народным средствам, самолечению, надо просто посетить врача-проктолога. Только врач, квалифицированный специалист, может поставить вам верный диагноз и назначить лечение.
Геморрой – это проблема, о которой, к сожалению, не принято говорить. Однако не стоит ее стесняться. Лучше позаботиться о своем здоровье сейчас, чтобы в будущем избежать осложнений. А страшные последствия геморроя - это тромбоз геморроидальных сосудов, ведущий к их некрозу, гнойные осложнения - парапроктит, анемия, а также онкологические заболевания прямой кишки.»

Можно ли вылечить геморрой без операции?

Обрывалин Алексей Александрович: «Да, безусловно можно. Хирургическое вмешательство используется только на последней, 4 стадии заболевания. В нашей клинике применяетя один из современных малоинвазивных методов лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами. Эта процедура практически безболезненна, а главное – не требует от пациента изменения привычного образа жизни и потери рабочего времени. Избавиться от проблемы, с которой вы мучились много лет, сегодня можно всего за 7-10 минут. Геморрой можно вылечить в обеденный перерыв, в прямом смысле этого слова. Главное – обратиться к опытному специалисту! Современное оборудование позволяет безболезненно и комфортно обследовать пациента, поставить правильный диагноз и начать лечение. За 3 года работы медицинского центра «Класс Клиник» в Омске наши врачи-проктологи помогли более чем 3 000 пациентов, обратившимся по поводу лечения геморроя и других заболеваний прямой кишки.»

В медицинском центре «Класс Клиник» в Омске до 15 января действует акция – скидка 20% на первичный прием. В стоимость приема за 960 рублей входит консультация врача, аноскопия, ректороманоскопия с видеомониторингом. Повторные приемы для начавших лечение в клинике бесплатны.

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