Праздники прошли, а боль осталась? Обратитесь к проктологу!

Как предотвратить развитие болезни?



Обрывалин Алексей Александрович: «Первое, что необходимо сделать, это максимально исключить те факторы, которые способствуют развитию геморроя. Необходим активный образ жизни, больше сырых овощей и фруктов в рационе. В течение рабочего дня следует разминаться, делать легкие упражнения или просто лишний раз пройтись! Это все позволит предотвратить развитие болезни.

Второе, это консультация у врача на ранней стадии. Как только вы чувствуете даже небольшой дискомфорт, не стоит прибегать к народным средствам, самолечению, надо просто посетить врача-проктолога. Только врач, квалифицированный специалист, может поставить вам верный диагноз и назначить лечение.

Геморрой – это проблема, о которой, к сожалению, не принято говорить. Однако не стоит ее стесняться. Лучше позаботиться о своем здоровье сейчас, чтобы в будущем избежать осложнений. А страшные последствия геморроя - это тромбоз геморроидальных сосудов, ведущий к их некрозу, гнойные осложнения - парапроктит, анемия, а также онкологические заболевания прямой кишки.»



Можно ли вылечить геморрой без операции?



Обрывалин Алексей Александрович: «Да, безусловно можно. Хирургическое вмешательство используется только на последней, 4 стадии заболевания. В нашей клинике применяетя один из современных малоинвазивных методов лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами . Эта процедура практически безболезненна, а главное – не требует от пациента изменения привычного образа жизни и потери рабочего времени. Избавиться от проблемы, с которой вы мучились много лет, сегодня можно всего за 7-10 минут. Геморрой можно вылечить в обеденный перерыв, в прямом смысле этого слова. Главное – обратиться к опытному специалисту! Современное оборудование позволяет безболезненно и комфортно обследовать пациента, поставить правильный диагноз и начать лечение. За 3 года работы медицинского центра «Класс Клиник» в Омске наши врачи-проктологи помогли более чем 3 000 пациентов, обратившимся по поводу лечения геморроя и других заболеваний прямой кишки.»