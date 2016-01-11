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Побоище – кровь на льду. Авангард бьется за лидерство на Востоке

11 января 2016, 12:29
Трус не играет в хоккей.

Сегодня омский «Авангард», лидирующий в Восточной конференции, в Казани встретится с местным «Ак Барсом», который занимает на данный момент шестую строку. В рамках чемпионатов КХЛ команды встречались друг с другом 25 раз, 9 побед в активе «ястребов», 16 на счету у «барсов».

ХК «Авангард» демонстрирует хорошую форму на протяжении довольно продолжительного периода, с конца ноября омские хоккеисты провели 14 встреч, уступив лишь в трех из них. За аналогичный игровой отрезок «барсы» уступили шесть раз. В нынешнем сезоне команды уже встречались друг с другом, в домашнем матче «ястребы» уступили «Ак Барсу» со счетом 2:3.

До окончания регулярного сезона остается чуть более месяца, омской дружине предстоит провести еще достаточное количество встреч с крайне непростыми соперниками. На следующей неделе наша команда отправится в гости к недружелюбному «Барысу», тафгай которого Дамир Рыспаев является одним из лидеров по количеству проведенных боев в нынешнем сезоне.

Его главной схваткой был бой с другим известным любителем кулачных боев – нападающим питерского СКА Евгением Артюхиным.



В конце января омскому «Авангарду» предстоит встреча с «Нефтехимиком», защитник которого Виталий Меньшиков также склонен к частому сбрасыванию краг для выяснения отношений на кулаках. В матче с «Амуром» игрок обороны нижнекамской команды разбил голову Денису Толпеко.



Стоит отметить, что Дамир Рыспаев и Виталий Меньшиков в текущем сезоне уже сходились друг с другом лицом к лицу, в результате чего последний получил рассечение.

Фото: ak-bars.ru

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