Побоище – кровь на льду. Авангард бьется за лидерство на Востоке

Сегодня омский «Авангард», лидирующий в Восточной конференции, в Казани встретится с местным «Ак Барсом», который занимает на данный момент шестую строку. В рамках чемпионатов КХЛ команды встречались друг с другом 25 раз, 9 побед в активе «ястребов», 16 на счету у «барсов».
ХК «Авангард» демонстрирует хорошую форму на протяжении довольно продолжительного периода, с конца ноября омские хоккеисты провели 14 встреч, уступив лишь в трех из них. За аналогичный игровой отрезок «барсы» уступили шесть раз. В нынешнем сезоне команды уже встречались друг с другом, в домашнем матче «ястребы» уступили «Ак Барсу» со счетом 2:3.
До окончания регулярного сезона остается чуть более месяца, омской дружине предстоит провести еще достаточное количество встреч с крайне непростыми соперниками. На следующей неделе наша команда отправится в гости к недружелюбному «Барысу», тафгай которого Дамир Рыспаев является одним из лидеров по количеству проведенных боев в нынешнем сезоне.
Его главной схваткой был бой с другим известным любителем кулачных боев – нападающим питерского СКА Евгением Артюхиным.
В конце января омскому «Авангарду» предстоит встреча с «Нефтехимиком», защитник которого Виталий Меньшиков также склонен к частому сбрасыванию краг для выяснения отношений на кулаках. В матче с «Амуром» игрок обороны нижнекамской команды разбил голову Денису Толпеко.
Стоит отметить, что Дамир Рыспаев и Виталий Меньшиков в текущем сезоне уже сходились друг с другом лицом к лицу, в результате чего последний получил рассечение.
Фото: ak-bars.ru