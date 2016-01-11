Побоище – кровь на льду. Авангард бьется за лидерство на Востоке

ХК «Авангард» демонстрирует хорошую форму на протяжении довольно продолжительного периода, с конца ноября омские хоккеисты провели 14 встреч, уступив лишь в трех из них. За аналогичный игровой отрезок «барсы» уступили шесть раз. В нынешнем сезоне команды уже встречались друг с другом, в домашнем матче «ястребы» уступили «Ак Барсу» со счетом 2:3.