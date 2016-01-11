Перепад температур в Омске: резкое потепление, -2 за окном

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице -17 градусов, ясно, без осадков. В течение дня ожидается температура от -7 до -12 градусов, ветер в отдельных районах с порывами до 18 м/с. Ожидаются снег и небольшая метель.
Завтра, 12 января, в регионе повысится температура воздуха, также возможны снег разной интенсивности и метель. В среду, 13 января, температура снова понизится.
По данным Gismeteo, во вторник погода будет пасмурной, дневная температура составит -2 градуса. 13 января – температура воздуха днем -8 градусов. В четверг, 14 декабря, в Омске с утра показатель столбика термометра составит -13 градусов, днем без резких изменений, вечером так же. К выходным в городе немного потеплеет.