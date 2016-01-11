Перепад температур в Омске: резкое потепление, -2 за окном

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице -17 градусов, ясно, без осадков. В течение дня ожидается температура от -7 до -12 градусов, ветер в отдельных районах с порывами до 18 м/с. Ожидаются снег и небольшая метель.