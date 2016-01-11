Опасный перекресток в Омске: два ДТП в сутки, отбрасывает на пешеходов

Оба раза – в опасности были не только те, кто находился в автомобилях, но и пешеходы. Машины постоянно отбрасывает в сторону «островка безопасности» у перехода. Люди стоят в ожидании зеленого сигнала светофора, а в этот момент на них летит автомобиль.