Опасный перекресток в Омске: два ДТП в сутки, отбрасывает на пешеходов

Редакции [email protected] предоставлены два видеоролика с одного участка омской транспортной сети – два почти одинаковых случая:
Оба раза – в опасности были не только те, кто находился в автомобилях, но и пешеходы. Машины постоянно отбрасывает в сторону «островка безопасности» у перехода. Люди стоят в ожидании зеленого сигнала светофора, а в этот момент на них летит автомобиль.
Напомним, несколько лет назад пешеходам на этом «островке безопасности» «повезло» значительно меньше – аварийный автомобиль во время буксировки въехал прямо в толпу людей.