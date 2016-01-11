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Опасный перекресток в Омске: два ДТП в сутки, отбрасывает на пешеходов

11 января 2016, 07:37
Центр города.

Редакции [email protected] предоставлены два видеоролика с одного участка омской транспортной сети – два почти одинаковых случая:



Оба раза – в опасности были не только те, кто находился в автомобилях, но и пешеходы. Машины постоянно отбрасывает в сторону «островка безопасности» у перехода. Люди стоят в ожидании зеленого сигнала светофора, а в этот момент на них летит автомобиль.

Напомним, несколько лет назад пешеходам на этом «островке безопасности» «повезло» значительно меньше – аварийный автомобиль во время буксировки въехал прямо в толпу людей.


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