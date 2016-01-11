Омскую школьницу изнасиловали и задушили – найдены двое подозреваемых

После содеянного обвиняемые неоднократно совершали кражи и покушения на кражи имущества у других людей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурорским обвинительным заключением направлено в облсуд для рассмотрения судом присяжных заседателей. После этого один из обвиняемых похитил личные вещи школьницы, всего на сумму около 7 тысяч рублей, а сумку и кошелек убитой выкинул. Тело девушки нашел ее отец, так как родители, не дождавшись дочь, совместно со знакомыми начали ее поиски.