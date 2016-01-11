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Омскую школьницу изнасиловали и задушили – найдены двое подозреваемых

11 января 2016, 13:00
Один из них учился с девушкой в одной школе.

В областной суд направлено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в убийстве школьницы. Поиск возможных участников жестокого преступления занял около трех лет.

Напомним, ночью с 12 на 13 января 2013 года в городе Называевске Омской области правоохранители обнаружили тело 17-летней Юлии Петренко. Для раскрытия преступления была собрана следственно-оперативная группа. Полицейские разыскивали подозреваемых практически круглосуточно. На причастность отработано примерно 6 тысяч человек, в том числе проживающих за пределами Омской области. Также было установлено и опрошено более 900 свидетелей. Для проверки возможных фигурантов следователи несколько раз выезжали в Московскую, Новосибирскую, Челябинскую области и Краснодарский край.

Так, сотрудники уголовного розыска обратили внимание на двух жителей Называевска возрастом 23 и 24 лет, неоднократно судимых за кражи. С одним из них потерпевшая училась в школе. Совместно с сотрудниками УФСИН была установлена причастность к совершенному злодеянию.

По версии следствия, 13 января около 22:00 11-классница Юлия Петренко приехала на электричке из Омска в Называевск. По дороге домой она решила сократить дорогу и пройти по неосвещаемой тропинке за частными домами. Там на нее напали двое, один из них узнал девушку. Решив обокрасть ее, злоумышленники жестоко избили потерпевшую, изнасиловали и задушили ремнем от её же сумки. Тело мужчины оттащили на пустырь, где скрыли в заброшенном колодце.

После содеянного обвиняемые неоднократно совершали кражи и покушения на кражи имущества у других людей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурорским обвинительным заключением направлено в облсуд для рассмотрения судом присяжных заседателей. После этого один из обвиняемых похитил личные вещи школьницы, всего на сумму около 7 тысяч рублей, а сумку и кошелек убитой выкинул. Тело девушки нашел ее отец, так как родители, не дождавшись дочь, совместно со знакомыми начали ее поиски.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация


#Новости#Криминал#Происшествия
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