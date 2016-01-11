Омич остался без Хаммера из-за накопленных штрафов на 60 тысяч рублей

В Омске один из автолюбителей задолжал по штрафам ГИБДД 60 тысяч рублей. Судебные приставы даже прозвали должника своеобразным рекордсменом. Однако перспектива лишения водительских прав и арест автомобиля Hummer вынудила мужчину полностью погасил долг.
За последние три года в отношении Игоря П. было возбуждено более 40 исполнительных производств по взысканию неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Некоторые мужчина оплачивал сразу же, однако за ними следовали новые. В итоге общая задолженность до недавнего времени составляла 60 тысяч рублей.
На днях автовладелец полностью погасил долг и рассказал приставу-исполнителю, почему затягивал с оплатой. Как сообщил омич, сам он правил не нарушал. Ранее Игорь П. занимался строительным бизнесом и передал подрядчику 16 дорогих иномарок. Тот стал распоряжаться машинами по своему усмотрению, давая авто в пользование третьим лицам. Платить за чужие нарушения бизнесмен не хотел и пытался воззвать к совести наемного работника, в том числе и через суд. Тем не менее, решающим фактором стали грядущие перемены в системе принудительного исполнения – штрафы пришлось оплачивать.
Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что с 1 января 2016 года вступили в силу дополнения в ФЗ «Об исполнительном производстве», по которым граждане, задолжавшие более 10 тысяч рублей, в том числе по штрафам ГИБДД, могут быть
Добавим, что на гражданина оказал влияние и арест его автомобиля Hummer. После оплаты штрафов владелец забрал машину со специализированной стоянки.
По материалам пресс-службы УФССП России по Омской области
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