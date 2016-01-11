Омич остался без Хаммера из-за накопленных штрафов на 60 тысяч рублей

На днях автовладелец полностью погасил долг и рассказал приставу-исполнителю, почему затягивал с оплатой. Как сообщил омич, сам он правил не нарушал. Ранее Игорь П. занимался строительным бизнесом и передал подрядчику 16 дорогих иномарок. Тот стал распоряжаться машинами по своему усмотрению, давая авто в пользование третьим лицам. Платить за чужие нарушения бизнесмен не хотел и пытался воззвать к совести наемного работника, в том числе и через суд. Тем не менее, решающим фактором стали грядущие перемены в системе принудительного исполнения – штрафы пришлось оплачивать.