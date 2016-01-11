Новый парк с аттракционами и велопрокатом откроется в Омске

Мэр Вячеслав Двораковский поставил задачу открыть парк 300-летия Омска летом текущего года. На участке уже построено несколько больших спортивных объектов.
В июле на Левом берегу откроется новый парк. По плану там разместят крупные объекты и создадут благоприятные условия для отдыха на природе. Деревья и кустарники будут максимально сохранены, сообщила пресс-служба городской администрации.
Концепция пространства предусматривает многопрофильные дорожки, уличные тренажеры, спортивные площадки, велопарковки, детские игровые комплексы, площадки для проведения мероприятий и организацию проката спортивного инвентаря. Немаловажным направлением станет и восстановление зеленых насаждений.
Кроме того проектируется устройство входных групп со стороны улиц Ватутина и бульвара Архитекторов, с компанией «Аквамарин» подписано соглашение об установлении аттракциона «Русские горки».
В марте начнется обустройство зон отдыха с установкой беседок и детского игрового комплекса. С апреля начнется строительство вело и пешеходных дорожек.
На территории парка уже имеются современный мини-стадион, включающий поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, площадку для игры в баскетбол, волейбол и легкоатлетическую дорожку. Вдобавок на площадке установлен комплекс уличных тренажеров.
Работы начались в прошлом году, до этого парком не занимались около 10 лет. Градоначальник полагает, что после всех преобразований он станет местом притяжения жителей не только Кировского округа, но и всего Омска.
Фото: иллюстрация (архив портала Gorod55.ru)