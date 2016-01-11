НХЛ: исторический рекорд россиянина, звезда Авангарда на Матче звезд

Звездный чешский хоккеист с юмором отнесся к своему попаданию в список участников на Матч всех звезд НХЛ, который станет для него 11. Яромир Ягр заявил, что просил болельщиков не голосовать за его кандидатуру: «думаю, они не любят меня и хотят, чтобы я умер». Грядущий матч всех звезд НХЛ пройдет в формате «3 на 3».