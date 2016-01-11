НХЛ: исторический рекорд россиянина, звезда Авангарда на Матче звезд

Недавно за океаном в НХЛ произошло историческое событие, российский нападающий Вашингтон Кэпиталз (Washington Capitals) Александр Овечкин забросил свою 500 шайбу в 801 матче за столичную команду.
Произошло данное событие в матче против Оттавы Сенаторс (Ottawa Senators), во втором периоде Александр точным броском забросил 500 шайбу, а в третьем периоде российский форвард разменял шестую сотню, легко разделавшись сначала с Эриком Карлссоном, а потом с Эндрю Хэммондом. 30-летний нападающий является первым российским хоккеистом, которому покорилось данное достижение.
Овечкин стал шестым европейцем, которым сумел преодолеть эту отметку. Ранее данного достижения добивались Яромир Ягр, Яри Курри, Тееми Селянне, Петер Бондра и Матс Сундин. Причем быстрее Александра 500 шайб удавалось забивать лишь Уйэну Грецки, Марио Лемьё, Майку Босси и Бретту Халлу.
Теперь Александр Овечкин с 26-ю заброшенными голами в активе стал лидером бомбардирской гонки. Помимо этого, нападающий «Вашингтона Кэпиталз» попал в команду на Матч звезд НХЛ, который состоится 30-31 января в Нэшвилле.
Компанию Овечкину составит легендарный Яромир Ягр, выступавший за омский «Авангард» в сезоне 2004-2005, а также с 2008 по 2011 год. В нынешнем сезоне 43-летний форвард провел за «Флориду Пантерз» (Florida Panthers) 39 матчей, в которых набрал 31 очко, забросив 15 шайб и отдав 16 голевых передач.
Звездный чешский хоккеист с юмором отнесся к своему попаданию в список участников на Матч всех звезд НХЛ, который станет для него 11. Яромир Ягр заявил, что просил болельщиков не голосовать за его кандидатуру: «думаю, они не любят меня и хотят, чтобы я умер». Грядущий матч всех звезд НХЛ пройдет в формате «3 на 3».
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