НАСА заявила о Всемирном потопе. В Роскосмосе предсказали гибель Земли

Космические агентства России и США почти одновременно рассказали о глобальных катастрофах, исход которых грозит гибелью всему живому на нашей планете.
Исследователи НАСА заявили о менее разрушительном явлении – сама планета уцелеет, а вот человеческая цивилизация будет буквально сметена с лица Земли Всемирным потом.
Всему виной катастрофически быстрое таяние ледников. Через 60 лет процесс достигнет критической отметки, уровень мирового океана поднимется на несколько метров. Будут затоплены обширные прибрежные территории материков, и даже целые островные государства, такие как Британия или Япония.
Человечество столкнется с возникшими в связи с этим эпидемиями, часть населения погибнет.
Все это исследователи НАСА определили с помощью суперкомпьютера. Данные об интенсивности таяния ледников и других сопутствующих условиях, были заложены в специальную программу, которая и определила критический порог целостности существующей в настоящее время экосистемы.
При неизменно возрастающем в атмосфере парниковом эффекте, сопровождающем промышленное производство в крупнейших странах мира, а также выбросы в атмосферу продуктов, получаемых от работы двигателей внутреннего сгорания, планета «смоет» цивилизацию ровно через 60 лет. Так считает суперкомпьютер.
В отличие от НАСА, Роскосмос пошел дальше и предсказал гибель не цивилизации и даже не всей планеты, а Солнечной системы вместе взятой. Наша галактика Млечный путь столкнется со своей ближайшей соседкой – галактикой Андромеды.
Звездный хаос будет продолжаться десятки миллионов лет, после чего образуется новая гигантская галактика, имя которой дадут уже отнюдь не земляне. Всё, что останется от Солнечной системы рассеется по космосу в субатомном состоянии. Единственная «радостная» новость – произойдет всё это аж через 3-5 миллиардов лет.