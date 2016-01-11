НАСА заявила о Всемирном потопе. В Роскосмосе предсказали гибель Земли

Звездный хаос будет продолжаться десятки миллионов лет, после чего образуется новая гигантская галактика, имя которой дадут уже отнюдь не земляне. Всё, что останется от Солнечной системы рассеется по космосу в субатомном состоянии. Единственная «радостная» новость – произойдет всё это аж через 3-5 миллиардов лет.