Голая девушка в центре города – мы не ваша добыча 18+

В ответ на это некоторые европейские политики сначала посоветовали населению быть поосторожнее, а женщинам – ходить группами. Но затем получили гневный протест со стороны общества и извинились за свои слова. Но это людей не остановило и они вышли на улицы. Властям пришлось разгонять сторонников и противников массовой миграции водометами.