Голая девушка в центре города – мы не ваша добыча 18+

Европу лихорадит – после волны массовой миграции с Ближнего Востока произошло определенной столкновение культур разной степени раскрепощенности. При тотальном ограничении в своих странах мигранты столкнулись с откровенной эмансипацией европеек. В результате, к примеру, Кельн, столкнулся с проблемой криминального характера. В новогоднюю ночь примерно тысяча молодых людей из числа мигрантов совершили нападения на женщин. В полиции было зарегистрированы сотни заявлений о
В ответ на это некоторые европейские политики сначала посоветовали населению быть поосторожнее, а женщинам – ходить группами. Но затем получили гневный протест со стороны общества и извинились за свои слова. Но это людей не остановило и они вышли на улицы. Властям пришлось разгонять сторонников и противников массовой миграции водометами.
В это же время некоторые известные представители европейской культуры устроили менее агрессивные акции. Так, к примеру, известная своими эпатажными выходками художница Мило Муаре совершенно без одежды вышла с плакатом как раз на ту самую привокзальную площадь в Кельне, с которой всё и началось.
На транспаранте, «приложенном» к голому телу было начертано: «Уважайте нас! Мы не ваша законная добыча, даже если мы голые».
Сама Мило Муаре так прокомментировала свой поступок: это крик души. После 50-летней истории европейской эмансипации к женщине нельзя относиться как к сексуальному объекту, даже если она голая. «Я могу жить так, как хочу сама. Женщин должны уважать одинаково, независимо от того, голые они, либо одетые»
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