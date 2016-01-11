Евро вырос до 84 рублей, доллар – 76, обвал валюты РФ

Именно таким образом рынок отреагировал на произошедшие в новогодние праздники падение котировок нефти. Стоимость «черного золота» марки Brent с начала 2016 года снизилась уже на 12,5%, сегодня цена ее февральского фьючерса опустилась до 32,52 доллара за баррель, на 3,07%, на бирже ICE в Лондоне.