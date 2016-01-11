Евро вырос до 84 рублей, доллар – 76, обвал валюты РФ

Курс евро почти добрался до отметки в 84 рубля, стоимость доллара превысила 76 рублей. Произошло это в ходе первого часа сегодняшних торгов на Московской бирже.
Именно таким образом рынок отреагировал на произошедшие в новогодние праздники падение котировок нефти. Стоимость «черного золота» марки Brent с начала 2016 года снизилась уже на 12,5%, сегодня цена ее февральского фьючерса опустилась до 32,52 доллара за баррель, на 3,07%, на бирже ICE в Лондоне.
Снижение возможностей для снижения квот на добычу «черного золота» ОПЕК повлияло обострение отношений между Ираном и Арабскими Эмиратами. Помимо этого, серьезное давление оказывается снятием запрета на экспорт нефти из Соединенных Штатов Америки. Ранее Герман Греф, занимающий пост президента «Сбербанка», заявил, что рубль будет падать вслед за дешевеющей нефтью в 2016 году.
Также Эльвира Набиуллина, являющаяся председателем Банка России, отметила снижение волатильности национальной валюты. По ее мнению, наиболее подходящим вариантом для российской экономики в нынешних условиях является плавающий курс рубля.
Фото: иллюстрация