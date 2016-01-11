Двораковский вложит полмиллиарда в реконструкцию Омской крепости

Всего на реконструкцию историко-культурных объектов комплекса, по решению Двораковского, выделено 529,6 миллионов рублей. По проекту подразумевается реставрация существующих каменных зданий постройки середины XIX века, с приспособлением их под современное использование. Реконструкции подлежат здания арсенала, кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза, казармы 1823 года постройки и казарм дисциплинарных рот 1833 года постройки.