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Двораковский вложит полмиллиарда в реконструкцию Омской крепости

11 января 2016, 14:31
Поручение мэра.

По решению мэра города Вячеслава Двораковского на реконструкцию «Омской крепости» выделено свыше полумиллиарда рублей. В настоящее время проводится конкурс на выполнение реконструкции шести объектов, имеющих статус памятника исторической культуры.

В Омске проводится открытый конкурс на определение подрядчика на выполнение ремонтных работ. В качестве заказчика выступает департамент строительства мэрии. Строительная компания, по обязательному условию, должна соответствовать требованиям федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления правительства РФ «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», сообщила пресс-служба городской администрации.

Всего на реконструкцию историко-культурных объектов комплекса, по решению Двораковского, выделено 529,6 миллионов рублей. По проекту подразумевается реставрация существующих каменных зданий постройки середины XIX века, с приспособлением их под современное использование. Реконструкции подлежат здания арсенала, кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза, казармы 1823 года постройки и казарм дисциплинарных рот 1833 года постройки.

В будущем там планируется разместить мастерские народных промыслов, музей оружия, административный корпус, интерактивный музей с выставочными залами, центр изучения славянских традиций, музей архитектуры и градостроительства.


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