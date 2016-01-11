ДТП с двумя автобусами блокировало дорогу в Омске

В Центральном круге произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автобуса. На участке образовалась серьезная пробка.
В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порту Gorod55.ru сообщили, что на улице 24-й Северной столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes и непассажирский ПАЗ. В результате автоаварии никто не пострадал. ДТП сучилось примерно в 9:00.
По данным сервиса Яндекс.Пробки на улицах 25-й Северной и 24-й Северной образовался затор протяженностью около двух километров.
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