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ДТП с двумя автобусами блокировало дорогу в Омске

11 января 2016, 10:56
Серьезный затор.

В Центральном круге произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автобуса. На участке образовалась серьезная пробка.

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порту Gorod55.ru сообщили, что на улице 24-й Северной столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes и непассажирский ПАЗ. В результате автоаварии никто не пострадал. ДТП сучилось примерно в 9:00.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на улицах 25-й Северной и 24-й Северной образовался затор протяженностью около двух километров.




Фото: иллюстрация

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