ДТП с двумя автобусами блокировало дорогу в Омске

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порту Gorod55.ru сообщили, что на улице 24-й Северной столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes и непассажирский ПАЗ. В результате автоаварии никто не пострадал. ДТП сучилось примерно в 9:00.