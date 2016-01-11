Дешевая нефть оздоровляет экономику России

Падение ВВП в России составило 3,8%, на 3,3% снизилось промышленное производство, до 12,7% выросла инфляция. Глава государства отметил, что во внешней торговле сохраняется положительный баланс, также произошло увеличение объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью впервые за многие годы, сообщает Bild .



Также Президент РФ обратил внимание на наличие высокого уровня золотовалютных резервов у ЦБ, объем которых составляет примерно 340 миллиардов. Также у Правительства имеется два резервных фонда каждый ориентировочно по 70 и 80 миллиардов долларов.