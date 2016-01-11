Дешевая нефть оздоровляет экономику России

Владимир Путин заявил о грядущем подъеме российской экономики и ее выходе на стабилизацию. Для реализации данной цели был принят набор программ, в частности по имортозамещению, которая включает в себя вложение в высокотехнологические сферы.
Падение ВВП в России составило 3,8%, на 3,3% снизилось промышленное производство, до 12,7% выросла инфляция. Глава государства отметил, что во внешней торговле сохраняется положительный баланс, также произошло увеличение объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью впервые за многие годы, сообщает
Также Президент РФ обратил внимание на наличие высокого уровня золотовалютных резервов у ЦБ, объем которых составляет примерно 340 миллиардов. Также у Правительства имеется два резервных фонда каждый ориентировочно по 70 и 80 миллиардов долларов.
Владимир Путин обратил внимание на позитивный момент от падения стоимости нефти. Отметив, что при высокой цене «черного золота» трудно удержаться от использования получаемых средств на текущие расходы. На данный момент ненефтегазовый дефицит высок, что вынуждает принимать меры для его понижения, «это оздоровляет», - сказал Президент РФ.
В ходе торгов на ICE (Интерконтинентальной бирже) в 12:48 по омскому времени цена февральских фьючерсов на «черное золото» сорта Brent составляет 32,79 доллара за баррель, снизившись на 2,318%. Стоимость нефти марки WTI понизилась на 2,031% до 32,5 доллара.
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