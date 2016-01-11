Американцы сняли фильм ужасов про Омск



Фильм можно посмотреть в режиме онлайн на соответствующих интернет-сайтах. Длится он около полутора часов, перевод одноголосый. «Ужастик» начинается с показа экстренного выпуска новостей. В нем говорится о том, что появление огромного кратера сопровождалось мощным взрывом, а сама пропасть растянулась на 100 футов недалеко от Омска.