Американцы сняли фильм ужасов про Омск

В сети Интернет в свободном доступе находится фильм под названием «They Found Hell» 2015 года выпуска. В описании к картине встречаются как иностранные фамилии, так и русские. Тем не менее, в графе «страна» значится США.
По сюжету зарубежного хорора группа подростков открыла огненный портал. Примечательно то, что бездна разверзлась в России и не где-нибудь, а, судя по кадрам, возле Омска. Естественно, мир в панике – всех, кто приближается к гигантской воронке засасывает внутрь.
Фильм можно посмотреть в режиме онлайн на соответствующих интернет-сайтах. Длится он около полутора часов, перевод одноголосый. «Ужастик» начинается с показа экстренного выпуска новостей. В нем говорится о том, что появление огромного кратера сопровождалось мощным взрывом, а сама пропасть растянулась на 100 футов недалеко от Омска.
Фото: скриншот из фильма