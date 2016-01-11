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Американцы сняли фильм ужасов про Омск

11 января 2016, 19:08
Огромный огненный портал.

В сети Интернет в свободном доступе находится фильм под названием «They Found Hell» 2015 года выпуска. В описании к картине встречаются как иностранные фамилии, так и русские. Тем не менее, в графе «страна» значится США.

По сюжету зарубежного хорора группа подростков открыла огненный портал. Примечательно то, что бездна разверзлась в России и не где-нибудь, а, судя по кадрам, возле Омска. Естественно, мир в панике – всех, кто приближается к гигантской воронке засасывает внутрь.


Фильм можно посмотреть в режиме онлайн на соответствующих интернет-сайтах. Длится он около полутора часов, перевод одноголосый. «Ужастик» начинается с показа экстренного выпуска новостей. В нем говорится о том, что появление огромного кратера сопровождалось мощным взрывом, а сама пропасть растянулась на 100 футов недалеко от Омска.



Фото: скриншот из фильма

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