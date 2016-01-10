После взрыва водородной бомбы, над Кореей – ядерный бомбардировщик США

В воскресенье, 10 января, министерства обороны США и Южной Кореи сделали совместное заявление о том, что Пентагон перебросил стратегический ядерный бомбардировщик B-52 Stratofortress с военной базы в Гуаме на Корейский полуостров. Сообщение опубликовано на сайте южнокорейского военного ведомства.
Подобная мера стала необходимой после того, как Северная Корея несколько дней назад заявила об успешных испытаниях
В совместном заявлении Сеула и Вашингтона говорится, что бомбардировщик B-52 в воскресенье пролетел в небе над Кореей в окружении двух южнокорейских F-15Ks и двух F-16s США. Таким образом, обе страны показали, что «их военный союз крепок и нерушим».
После этого на границе между Южной и Северной Кореей возобновил работу пропагандистский громкоговоритель, который был ранее остановлен.