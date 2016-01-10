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После взрыва водородной бомбы, над Кореей – ядерный бомбардировщик США

10 января 2016, 19:15
Заявление Пентагона.

В воскресенье, 10 января, министерства обороны США и Южной Кореи сделали совместное заявление о том, что Пентагон перебросил стратегический ядерный бомбардировщик B-52 Stratofortress с военной базы в Гуаме на Корейский полуостров. Сообщение опубликовано на сайте южнокорейского военного ведомства.

Подобная мера стала необходимой после того, как Северная Корея несколько дней назад заявила об успешных испытаниях водородной бомбы. Южнокорейское информагентство даже опубликовало ролик со взрывом, однако некоторые российские СМИ посчитали его фейковым.

В совместном заявлении Сеула и Вашингтона говорится, что бомбардировщик B-52 в воскресенье пролетел в небе над Кореей в окружении двух южнокорейских F-15Ks и двух F-16s США. Таким образом, обе страны показали, что «их военный союз крепок и нерушим».


После этого на границе между Южной и Северной Кореей возобновил работу пропагандистский громкоговоритель, который был ранее остановлен.

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