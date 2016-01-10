После взрыва водородной бомбы, над Кореей – ядерный бомбардировщик США

В совместном заявлении Сеула и Вашингтона говорится, что бомбардировщик B-52 в воскресенье пролетел в небе над Кореей в окружении двух южнокорейских F-15Ks и двух F-16s США. Таким образом, обе страны показали, что «их военный союз крепок и нерушим».