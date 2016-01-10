Необычное существо обнаружено у Зеленого острова в Омске – видео

Короткий ролик прислали редакции [email protected] очевидцы. Их внимание привлекло некое существо, стремительно «летевшее» очень низко над поверхностью льда на Иртыше:
«Немо. Необычное существо в районе Зеленого острова, около 12 часов дня, 10.01.16»
«Необычным было движение – существо как бы скользило по льду. Ну, или совсем фантастическое объяснение – это чей-то тонкий плавник, резавший толщу льда. Бред конечно, но на память приходит ваше «иртышское чудище» или его детеныш»
Про, ставшее уже легендарным, «иртышское чудище», можно узнать здесь:
Что только омичам на Иртыше не привидится. Некоторые постят ледяную поверхность в виде «Крика» Эдварда Мунка, а некоторые, вот так – наблюдают из «засады» за необыкновенными существами.