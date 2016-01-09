Взрыв гигантского вулкана Йеллоустоун – заявление ученых

Активность супервулкана Йеллоустоун возросла около 10 лет назад и всё это время ученые с тревогой ожидают последствий. Гигант способен изменить климат всей планеты. Это будет глобальная катастрофа, способная охладить планету, если не привести к новому Ледниковому периоду. Остановить вулканическую активность современная наука не в силах – мы можем лишь наблюдать за тем, как наша планета занимается климатической саморегуляцией.