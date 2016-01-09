Взрыв гигантского вулкана Йеллоустоун – заявление ученых

Ученые-вулканологи из Европейского научного фонда опубликовали доклад «Экстремальные геоопасности», напрямую связанный с возрастающей опасностью взрыва крупнейшего супервулкана Йеллоустоун. Извержение гигантской кальдеры может произойти с вероятностью в 5-10% уже в ближайшие 80 лет. Это повлечет за собой гибель миллионов, а для флоры и фауны планеты подобное стихийное бедствие будет более разрушительным, чем столкновение с астероидом или мировая ядерная война.
Исследование Европейского фонда анализирует сайт «
Более близкое к сегодняшнему дню извержение, повлекшее за собой локальное климатическое изменение, это 1815 год – взрыв индонезийского вулкана Тамбора. Стратовулкан привел к «Году без лета» - 1816-й год в Китае, Европе и Северной Америке климатологами был отмечен, как период с аномальными температурами.
Кроме погодных изменений вулканы могут вызывать и проблемы техногенного характера. Вулканический пепел блокирует авиасообщение. Это, к примеру, произошло в 2010 году, когда извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль мощностью VEI-3 закрыло воздушное пространство Европы и это обошлось всемирной экономики в 2 миллиарда долларов.
Как раз здесь и возникает наибольшее опасение ученых – если вулканы с индексом VEI-3 могут доставлять такие проблемы, то, что будет с современным миром при взрыве вулканов уровня VEI-7 или VEI-8?
Извержение Тамборы в 1815 году привело к огромным жертвам – погибло более 90 тысяч человек. В 1883 году индонезийский вулкан Кракатау унес 36,5 тысяч жизней, энергию взрыва оценили в 200 мегатонн, а столб пепла поднялся на высоту 80 километров.
Активность супервулкана Йеллоустоун возросла около 10 лет назад и всё это время ученые с тревогой ожидают последствий. Гигант способен изменить климат всей планеты. Это будет глобальная катастрофа, способная охладить планету, если не привести к новому Ледниковому периоду. Остановить вулканическую активность современная наука не в силах – мы можем лишь наблюдать за тем, как наша планета занимается климатической саморегуляцией.
Как примерно будет выглядеть взрыв центральной кальдеры вулкана Йеллоустоун, показано в фильме «2012».
А пока супервулкан спит, за ним можно в режиме реального времени понаблюдать через web-камеры,
Верхнее фото: извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль