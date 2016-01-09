В Омске столкновение Мазды и пассажирского автобуса – реанимация

Предварительно установлено, что водитель а/м «Mazda», двигаясь по проспекту Маркса, в районе перекрестка с улицей Масленникова при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с рейсовым автобусом «Нефаз» (маршрут номер 110).