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В Омске столкновение Мазды и пассажирского автобуса – реанимация

9 января 2016, 20:48
Сообщение очевидца.

В редакцию [email protected] ранее пришло сообщение от очевидца (информация предварительная!):

«Авария на перекрёстке Масленникова и Маркса. Автобус и легковой а/м марки Мазда. Водителю иномарки понадобилась помощь медиков»

На предоставленных очевидцем фотографиях – место происшествия, работа полиции, спасателей и желтый реанимобиль скорой помощи.



Сегодня, 9 января, в Центральном округе Омска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

Предварительно установлено, что водитель а/м «Mazda», двигаясь по проспекту Маркса, в районе перекрестка с улицей Масленникова при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с рейсовым автобусом «Нефаз» (маршрут номер 110).

В итоге после ДТП, водитель иномарки доставлен в больницу. В салоне автобуса находилось 10 пассажиров. Никто из них за медицинской помощью пока не обратился. Проводится проверка.

#Новости#ДТП#Происшествия#Авто#Город
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