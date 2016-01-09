В Омске столкновение Мазды и пассажирского автобуса – реанимация

«Авария на перекрёстке Масленникова и Маркса. Автобус и легковой а/м марки Мазда. Водителю иномарки понадобилась помощь медиков»
На предоставленных очевидцем фотографиях – место происшествия, работа полиции, спасателей и желтый реанимобиль скорой помощи.
Сегодня, 9 января, в Центральном округе Омска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.
Предварительно установлено, что водитель а/м «Mazda», двигаясь по проспекту Маркса, в районе перекрестка с улицей Масленникова при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с рейсовым автобусом «Нефаз» (маршрут номер 110).
В итоге после ДТП, водитель иномарки доставлен в больницу. В салоне автобуса находилось 10 пассажиров. Никто из них за медицинской помощью пока не обратился. Проводится проверка.