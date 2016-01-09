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Шок: врач до смерти избил пациента в приёмном покое – видео 18+

9 января 2016, 10:09
Происходящее попало в объектив камеры наблюдения.

Телеканал «360tv.ru» сообщает о жутком инциденте, произошедшем в приемном отделении городской больницы №2 города Белгород в последних числах декабря 2015 года. Причиной публикации стало, как сообщает первоисточник, активное замалчивание происшествия.

Ролик начинается с обычного приема – женщина-врач осматривает пациента. Далее в кабинет входит крупный мужчина в сопровождении девушки и с порога начинает агрессивно интересоваться у пациента, «почему тот трогал его сестру».

Далее следует сцена жесткого избиения двух мужчин, один из которых упал почти сразу и больше не двигался. Другого «врач» избив еще некоторое время.

Видео 18+

Далее, примерно с третьей минуты ролика тот же врач, который избивал людей, пытается «оживить» одного из них. Но тщетно. Подключаются другие врачи, подоспела реанимация «с чемоданчиком»…

«360tv.ru» сообщает, что видеозапись для публикации им передал мужчина, причастный к расследованию инцидента. Его возмутило попытка замалчивания ситуации. Есть информация, что врач был отпущен под подписку о невыезде. Он снова будет лечить людей?


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#Новости#Здоровье#Главное#Шок#Общество
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