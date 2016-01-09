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Плата за воду для россиян подорожает в пять раз

9 января 2016, 15:19
Резкое увеличение тарифов.

Резкое увеличение стоимости воды в квартирах коснется тех россиян, кто еще не успел поставить у себя дома приборы учета. Это примерно 30% населения страны, сообщает «Российская газета».

В 2016 году вода станет «золотой» с 1 января – произойдет первое, 3-кратное увеличение тарифов. Это, так называемые, повышающие коэффициенты к нормативу, которые должны стимулировать население быстрее устанавливать приборы учета.

С 1 июля 2016 года тарифы возрастут уже в 5 раз. И возможно это не будет пределом. Повышающие коэффициенты не коснуться потребителей, которые не могут установить счетчики воды в силу технических особенностей. Как подчеркнули в правительстве РФ, нежелание гражданина устанавливать счетчик к таким «особенностям» не относится.

Повышающие коэффициенты позволят как можно быстрее простимулировать россиян соблюдать закон в плане установки счетчиков потребления. Пока их не ставят по двум причинам – либо это невыгодно, когда в квартире прописан один человек, а проживает значительно больше. Вторая причина – бытовая, вследствие личной занятости граждане откладывают установку счетчиков «на потом», не подозревая, что могут существенно сэкономить на оплате не по нормативу, а по фактическому потреблению.

Пока же за «уклонистов» приходится платить соседям, на которых раскидывают весь «небаланс» в рамках общедомовых нужд.

В 2016 году наказание ужесточится и для любителей умышленно снизить показания счетчиков путем подкрутки или установки мощных магнитов. Специально для них готовят десятикратный тариф.

В Госдуме уже готовят документы, после принятия которых, в новостройках обязательным станет установка индивидуальных счетчиков воды в подъездах, а не в квартирах как сейчас. Это создаст существенное препятствие для попыток умышленно исказить показания приборов учета.



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