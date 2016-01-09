Плата за воду для россиян подорожает в пять раз

Повышающие коэффициенты позволят как можно быстрее простимулировать россиян соблюдать закон в плане установки счетчиков потребления. Пока их не ставят по двум причинам – либо это невыгодно, когда в квартире прописан один человек, а проживает значительно больше. Вторая причина – бытовая, вследствие личной занятости граждане откладывают установку счетчиков «на потом», не подозревая, что могут существенно сэкономить на оплате не по нормативу, а по фактическому потреблению.