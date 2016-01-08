Xray Cross остался без полноприводной версии

«Известия» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа сообщает, что модель Lada Xray Cross, которая станет доступна в декабре 2016 года, несмотря на внешний вид «под кроссовер», будет моноприводным хетчбэком, а не полноценным кроссовером.
Таким образом, основным отличием модели Lada Xray Cross станет пластиковый обвес и рейлинги на крыше. Кроме новой модификации Xray АвтоВАЗ готовится в ближайшие 2-3 года провести рестайлинг а/м Largus и Vesta.
Пока автоконцерн не комментирует, почему Lada Xray Cross остался без полного привода. «Известия» изучили официальную документацию АвтоВАЗа и выяснили, что после версии «Cross» до второго квартала 2020 года Xray не будет подвергаться никаким изменениям. Затем будет проведен рестайлинг этой модели, но и тогда внедрение полного привода ставится под сомнение.
И лишь в конце 2022-го вазовское руководство планирует запустить второе поколение Xray, и, возможно, с полным приводом. Более ранее «превращение» Lada Xray в полноценный внедорожник эксперты считают экономически нецелесообразным. Никто за это переплачивать не будет.
В более обозримых планах АвтоВАЗа – новые модификации Lada Vesta. Осенью 2016 года у этого автомобиля появится кузов универсал и его модификация Cross «c черными накладками на порогах, колесных арках, с профилированной пластиковой защитой под передним и задним свесами, а также с багажными рейлингами на крыше».
Рестайлинг Vesta будет произведен в конце 2019 года, а во втором квартале 2022-го автоконцерн покажет второе поколение этого автомобиля.
Что касается универсала и фургона Lada Largus, то они пройдут рестайлинг в начале 2018 года.
Фото: lada.ru