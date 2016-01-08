Xray Cross остался без полноприводной версии

Пока автоконцерн не комментирует, почему Lada Xray Cross остался без полного привода. «Известия» изучили официальную документацию АвтоВАЗа и выяснили, что после версии «Cross» до второго квартала 2020 года Xray не будет подвергаться никаким изменениям. Затем будет проведен рестайлинг этой модели, но и тогда внедрение полного привода ставится под сомнение.